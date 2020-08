Universitatea Cuza deschide o reprezentanţă cu 825 de locuri la Botoşani

„Precizăm că procesul de autorizare şi acreditare pentru acele programe care vor fi agreate de comun acord, de către cele două părţi, va fi demarat de către facultăţile universităţii noastre. Dar, pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de sprijinul instituţional şi logistic oferit de către autorităţile locale din judeţul Botoşani - în special de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor didactice”, se precizează în textul scrisorii semnate de prof.dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC. Conform informaţiilor din scrisoarea respectivă, 13% din totalul studenţilor înmatriculaţi la UAIC provin din judeţul Botoşani, iar 12% dintre candidaţii de anul acesta provin din acelaşi judeţ.

După modelul de la Neamţ

Contactat de „Ziarul de Iaşi”, rectorul UAIC, Tudorel Toader, a confirmat faptul că au existat până în prezent mai multe discuţii legate de deschiderea extensiunii de la Botoşani, inclusiv întâlniri cu diverşi factori politici şi lideri de la Consiliul Judeţean din judeţul vecin. El a punctat că decizia a venit în urma solicitării celor de la Botoşani, care au dorit implementarea în judeţ a unui model similar cu cel de la Neamţ.

„Avem de 20 de ani o extensiune de la Economie la Piatra Neamţ, vrem să o extindem cu noi specializări şi cu un masterat în turism, am discutat şi totul pare în regulă. Pornind de la asta, am primit o solicitare similară de la Botoşani dacă nu am fi interesaţi să facem o astfel de extensiune, am discutat cu prorectorii, cu decanii, am văzut unde sunt cele mai multe solicitări de la ei, am purtat o discuţie în principiu şi am stabilit o chestiune similară celei de la Piatra Neamţ”, a declarat Tudorel Toader. Acesta a precizat că la o discuţie purtată cu reprezentanţii Consiliului Judeţean din Neamţ aceştia au propus ca UAIC să utilizeze clădirea fostei Şcoli Normale din judeţ, care trebuie reabilitată pentru a fi adusă la standarde moderne.

Cursurile pot începe la Botoşani cel mai devreme în 2021

Conform procedurilor impuse de legislaţia din ţară, orice nou program de studiu, fie că este într-o extensiune sau în cadrul universităţii, trebuie autorizat şi apoi acreditat de către ARACIS, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Pentru ca ARACIS să poată autoriza provizoriu un program de studiu (practic, să poată fi admişi studenţi), trebuie ca să existe toate componentele didactice, de la curriculă la personal, fiind necesară şi o inspectare a spaţiilor pentru a vedea dacă pot găzdui cursuri.

Prin urmare, dacă va exista înţelegere între UAIC şi autorităţile locale din Botoşani, cel mai devreme ar putea fi admişi studenţi la admiterea de anul viitor din vară, cu condiţia existenţei spaţiilor adecvate. Cadrele didactice vor face naveta pe ruta Iaşi-Botoşani pentru a ţine cursurile de la fiecare specializare în parte.