Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom

De ce s-au temut, până la urmă, nu au scăpat: universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)”. În total, 176,5 milioane de lei, circa 35,2 milioane de euro. UMF-ul pierde cel mai mult, cu două proiecte majore sistate: construirea unei cantine de 300 de locuri și reabilitarea Căminului 1 Mai A.

Încă din luna august, universitățile din Iași au fost străbătute, ca de fulger, de vestea că proiectele pentru care se luptaseră să obțină toate avizele ca să le finalizeze în august 2026 erau la un pas să fie întrerupte. S-au vehiculat tot felul de variante, că vor fi finanțate doar proiectele care au grad de realizare de măcar 15% sau 30%, iar la restul va fi o discuție aplicată, caz cu caz. Iașul ar fi pierdut atunci totul, fiindcă nu era demarat niciun șantier.

Selecție făcută în Excel, după data unui document

Dar ordonanța din august a venit cu o schimbare majoră. Proiectele de pe linia de finanțare „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)”, care aveau ordinul de începere a lucrărilor emis la data intrării în vigoare a ordonanței, urmau să fie aprobate. Restul au dispărut de pe lista de finanțări nerambursabile.

Sursele noastre spun că nici măcar nu a fost vreo discuție la nivelul ministerului. Cine a fost abil și a reușit să își gestioneze documentele în mod corespunzător, semnând inclusiv ordin de începere a lucrărilor mai devreme decât ar fi fost legal posibil, a intrat într-un Excel pe zona verde. Tot ce a fost verde, a mers mai departe, restul a fost tăiat. Indiferent de maturitatea documentației din spate, sunt proiecte care au dispărut și pentru care nu va mai exista altă sursă de finanțare europeană, pentru că nu se pretează pe liniile în care UE investește în momentul de față.

Proiectul Corpului R a picat pe o contestație fără speranțe de admitere

Una dintre cele mai mari „victime” ale acestei decizii este proiectul de reabilitare și modernizare a Corpului R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). O lucrare evaluată la peste 18,5 milioane de lei, proiect care urma să transforme clădirea într-un spațiu de lectură și recreere pentru studenți, în conformitate cu standardele de siguranță și calitate în construcții, având prioritate studenţii proveniți din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilități, minorități etnice sau din familii monoparentale etc., până în trimestrul III al anului 2025.

Practic, proiectul trebuia să dea funcționalitate unei clădiri profund disfuncționale. În momentul de față, Corpul R este gol pe interior, ca un ou, având spații doar pe laterale. În cadrul proiectului, tot interiorul urma să fie reamenajat crescând foarte mult suprafața utilă.

Iar aici universitatea a pierdut în urma unei contestații. Deși avea licitația finalizată și toate studiile aferente, ordinul de începere a lucrărilor nu a putut fi semnat deoarece, spun sursele noastre, a fost înregistrată o contestație de către firma care a terminat pe locul al III-lea. Aceasta a invocat neconformități în evaluarea ofertelor și, în final, a și pierdut. Dar contestația a lungit suficient de mult procesul pentru ca universitatea să nu poată semna ordinul de începere a lucrărilor. Cele 3,7 milioane de euro s-au pierdut pentru o chestiune de câteva zile.

„Proiectul este suspendat pe PNRR, noi îl trecem pe veniturile proprii ale Universității. Mergem mai departe”, a declarat prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC, pentru „ Ziarul de Iași”.

Doar din veniturile proprii mai poate fi finalizat acest proiect, în momentul de față, fiindcă nu se întrevede, încă, nicio linie de finanțare europeană care să permită reamenajarea completă a clădirii, inclusiv pe interior.

Marele perdant, UMF: două proiecte, șterse din pix

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) a pierdut finanțarea pentru cantina de 300 de locuri și spațiile de recreere, în valoare de peste 65 de milioane de lei, precum și pentru reabilitarea Căminului 1 Mai A, estimată la 53 de milioane de lei. Pe lângă modernizarea infrastructurii de cazare, se urmărea și îmbunătățirea eficienței energetice, prin reducerea consumului de energie cu minim 50%.

Rectorul UMF Iași nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Însă o simplă analiză a situației financiare a universităților din Iași ne arată că UMF ar fi singura care ar avea resursele ca, având aprobarea Ministerului Educației, să poată investi din fonduri proprii în aceste două proiecte. Iar cantina de la UMF este o dorință veche a actualei conduceri, un proiect similar fiind introdus și în „Strategia 2020” înaintată de fostul rector, Vasile Astărăstoae, în anii 2008-2010.

A căzut de la finanțare și stadionul ultramodern, de 2.100 de locuri, al USV

La Universitatea de Științele Vieții (USV) Iași, construcția unei săli de sport ultramoderne, omologată pentru Liga a III-a, în valoare de aproape 40 de milioane de lei, a fost de asemenea suspendată. Stadionul era prevăzut cu capacitate de 2.100 de locuri, fiind multifuncțional și incluzând facilități precum sală de fitness și saună.

La rândul său, rectorul USV Iași, prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, a precizat că instituția caută surse alternative de finanțare pentru arena de sport ultramodernă. „Proiectul respectiv este momentan suspendat (conform formulării ME), urmând a se căuta alte surse de finanțare pentru a fi continuat”, a spus rectorul.

În total, universitățile ieșene pierd finanțări de 176,5 milioane de lei. Deși reducerile PNRR afectează planurile de modernizare ale universităților ieșene, conducerile instituțiilor spun că nu renunță la proiectele suspendate. Doresc să fie continuate prin alte surse de finanțare, din fonduri proprii sau programe europene viitoare, pentru a îmbunătăți condițiile de studiu ale studenților.

Patru investiții majore au rămas în PNRR

În timp ce jumătate dintre proiecte au fost suspendate, patru investiții importante rămân finanțate prin PNRR și continuă să fie implementate conform planului inițial.

UAIC este finanțată și derulează în continuare construcția unui nou cămin pentru studenți în Stațiunea de cercetare „Vasile Băcăuanu”, investiție de aproximativ 16 milioane de lei, care urmărește suplimentarea numărului de spații de cazare, având prioritate tot studenţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate. UAIC rămâne și cu proiectul de modernizare a infrastructurii universitare, evaluat la 25 de milioane de lei. Astfel, vor fi realizate lucrări de modernizare și eficientizare energetică care vor spori confortul oferit în căminele, cantinele și spațiile de recreere și lectură ale UAIC.

USV continuă reabilitarea Căminului Studențesc nr. 4, în valoare de aproape 24 de milioane de lei. În momentul de față se lucrează la consolidarea clădirii. Ulterior, toate camerele vor fi reamenajate și vor beneficia de băi proprii. Vor fi create spații comune moderne și bine echipate: oficii, spălătorii, uscătorii, săli de studiu pe fiecare etaj, precum și zone administrative organizate eficient. Proiectul integrează și soluții sustenabile, prin instalarea de panouri solare, respectiv a unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 41 kW.

TUIASI lucrează la modernizarea căminelor T9, T10 și T11. Contractele semnate fac parte dintr-un proiect mai amplu, care prevede atât renovarea acestor trei cămine, cât și a sălii de sport, în valoare totală de 58,7 milioane de lei. Investițiile vor viza în special confortul studenților, fiecare cameră urmând a fi dotată cu grup sanitar propriu, mobilier modern, iar căminele vor fi eficientizate energetic pentru o ședere cât mai bună a tinerilor pe tot parcursul anilor. Vor dispărea și camerele de patru persoane, ele urmând a fi transformate în camere pentru maximum doi studenți.

Publicitate și alte recomandări video