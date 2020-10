Unul din cei mai buni analişti români pe infrastructura: Uşurel cu autostrada americană pe scări

“Influencerii” au umplut şi ei Facebook-ul românesc de hărţi precum cea de mai jos, explicând cum că americanii vor construi o autostradă şi o cale ferată între Gdansk şi Constanţa, prin Ucraina şi apoi prin Moldova.

Înainte de a intra în detaliile reale şi oficiale ale ştirii, nu pot să nu mă întreb cum îşi poate cineva închipui că strategia militară a NATO este să se bazeze pe deplasarea rapidă a trupelor în lungul flancului estic printr-o ţară non-NATO şi ex-URSS ca Ucraina?

La fel, nu pot să nu mă întreb cum îşi poate închipui cineva că SUA ar construi o cale ferată nouă în Europa, în condiţiile în care reţeaua feroviară din SUA geme de subfinanţare, de subdezvoltare şi de tehnologii de secol XIX, precum şine prinse în cuie pe linii magistrale, cu viteze medii de circulaţie similare ţărilor nedezvoltate, având în acelaşi timp fix zero kilometri de linie de mare viteză? Şi nu, Acela Express de pe Coasta de Est şi Brightline din Florida nu sunt trenuri de mare viteză, întrucât circulă la viteze maxime sub 200km/h, pe linii convenţionale.

În fapt, în SUA se fac mari presiuni din partea statelor ca Guvernul Federal să finanţeze construcţia de linii de mare viteză, similar National Interstate and Defense Highways Act, care a fondat în 1956 sistemul de autostrăzi federale americane. Există chiar o propunere legislativă pentru o finanţare federală de 240 de miliarde USD pentru trenuri de mare viteză. Şi asta pentru că puţinele iniţiative actuale de construcţie a trenuri de mare viteză în SUA sunt exclusiv private, dar în cele mai multe progresul este lent sau deloc.

Cum ar suna pentru americani, într-un asemenea context, ştirea că SUA nu construieşte căi ferate în SUA, ci în Europa?!

Înţeleg perfect nevoia de filo-occidentalism şi de filo-americanism într-o ţară ca România, care până nu foarte demult a fost în sfera de influenţă a Rusiei şi care este încă bântuită de fantoma PCR. Şi de dorinţa să vină cineva să ne dea ceva. La fel cum înţeleg şi contextul electoral şi frica de temele naţionaliste.

Numai că, noianul de ştiri despre cum “americanii ne vor construi”, este probabil una dintre cele mai crunte “plecări după fentă” pe care am văzut-o în presa românească. Pentru că, toate detaliile oficiale au fost disponibile încă de la momentul zero al anunţului. Iar comunicatele oficiale spun cu totul şi cu totul o altă poveste, care este oricum o veste foarte bună pentru România. (Mihai Alexandru Craciun)

Mihai Alexandru Craciun este fondatorul comunitatii online si al asociatiei "Construim Romania". Absolvent al Facultatii de Automatizari si Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucuresti, actualmente consultant IT independent, Mihai Craciun este unul din cei mai activi membri din comunitatile online axate pe subiecte de infrastructura si s-a implicat in numeroase actiuni si initiative in promovarea transportului feroviar si retaurarea trenurilor istorice.

