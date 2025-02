Unul dintre cei mai bogați americani deține afaceri la Iași. Lasă SUA firmele cu capital american din Iași pe mâna rușilor?

Dacă privim datele economice și statisticile, vedem că județul Iași are o legătură puternică și în continuă expansiune cu piața americană. În județ activează peste 50 de companii cu capital american. În plus, exporturile Iașului către Statele Unite sunt în creștere, cu un excedent comercial considerabil, ceea ce arată un parteneriat economic solid cu hegemonul global.

Printre companiile cu capital american se află giganți precum Amazon, compania miliardarului Jeff Bezos, Phinia și Lear Corporation, firme cu o contribuție importantă la economia locală. În total, doar cele trei companii au avut în România afaceri de circa 4 miliarde lei (aproximativ 820,7 milioane euro) în anul 2023, întărind prezența americană în economia locală. Însă, trebuie precizat faptul că numai Phinia are o fabrică exclusiv în județul Iași, iar Amazon și Lear dețin centre și fabrici și în alte județe. Chiar și așa, aceste companii se afirmă ca jucători importanți în mediul de afaceri ieșean.

Un exemplu interesant vine și din domeniul retailului: în urmă cu aproape doi ani, producătorul texan de filme Charles Daniel Cocanougher s-a asociat cu ieșeanul Ilie Ghiciuc în firma W&E Assets, prin care sunt parteneri (asociați) cu Grupul Iulius în operarea centrelor comerciale Family Market din Miroslava și Bucium. În cadrul acestei firme, înființată în anul 2022, sunt șapte firme americane, care dețin 80% din acțiuni, iar restul procentajului este împărțit între două firme ieșene. Ghiciuc și Cocanougher sunt asociați și în firma Awwwdude, înființată la Iași în anul 2021. Ghiciuc mai are afaceri și în industria IT.

Giganții americani din județul Iași: Amazon, Phinia și Lear Corporation

Phinia Delphi România, cu singura fabrică din România în comuna ieșeană Miroslava, este cea mai puternică companie de pe piața locală. Dacă ne uităm peste cele mai recente date financiare disponibile la Ministerul Finanțelor, vedem că a raportat în 2023 o cifră de afaceri de 1,72 miliarde lei și un profit net de 65 milioane lei. Compania produce componente auto pentru cei mai mari producători auto din lume și are 1.601 de oameni care lucrează în fabrica din satul Brătuleni, comuna Miroslava.

Amazon Development Center, subsidiara locală deținută de miliardarul Jeff Bezos, a înregistrat în România o cifră de afaceri de 702,5 milioane lei în 2023, însă a mers pe pierderi, cu un rezultat negativ de 52,5 milioane lei la finalul acelui an. Trebuie spus însă că aceste date financiare includ și activitatea centrelor Amazon din București și Timișoara. Numărul de angajați ai companiei din industria IT era de 3.770 în anul 2023. În centrul din Iași lucrează aproximativ 2.000 de oameni.

Lear Corporation România, producător de scaune auto și sisteme electronice, a raportat o cifră de afaceri de 1,64 miliarde lei în 2023 și un profit net de 14,5 milioane lei, având 4.583 de angajați în fabricile sale din Lețcani, Câmpulung și Pitești. Lear Corporation produce la Iași huse pentru scaune auto, printre clienți fiind companii de renume din vestul Europei.

Implicarea producătorului texan de film Daniel Cocanougher în afacerile locale alături de antreprenorul ieșean Ilie Ghiciuc evidenția încrederea investitorului în potențialul proiectelor locale. Totuși, în 2023, W&E Assets SRL a raportat o cifră de afaceri zero și o pierdere de aproximativ 1,7 milioane lei, iar Awwwdude SRL a înregistrat afaceri de 2,9 milioane lei, cu un profit net de doar 20.000 lei și un singur angajat.

Exporturile Iașului către SUA depășesc cu mult importurile

Un alt aspect care demonstrează legătura economică solidă dintre Iași și Statele Unite este balanța comercială favorabilă județului. Potrivit Direcției Județene de Statistică Iași, în primele nouă luni ale anului 2024, exporturile către SUA au ajuns la 47,3 milioane euro, în timp ce importurile s-au situat la doar 3,8 milioane euro, rezultând un excedent comercial de 43,5 milioane euro.

Această tendință s-a menținut și în anii precedenți. În 2023, exporturile au fost de 46,3 milioane euro, iar importuri de 4 milioane euro, adică s-a înregistrat un excedent de 42,3 milioane euro. Cu un an în urmă, în 2022, exporturile județului Iași către SUA au fost de 30,7 milioane euro, în timp ce importurile au atins numai 4,5 milioane euro, un “plus” în dreptul județului nostru de 26,2 milioane euro.

În județul Iași sunt înregistrate oficial 53 de companii cu capital american, conform datelor de la Oficiul Registrului Comerțului, însă numărul real ar putea fi mai mare. De exemplu, Phinia Delphi România nu figurează pe această listă, fiind deținută majoritar de BorgWarner European Holdings SARL din Luxemburg. La fel și Lear Corporation România, al cărei unic asociat este Lear Luxembourg.

SUA, un partener tot mai important pentru Iași

Deși schimburile comerciale ale Iașului sunt dominate de Europa, piața americană devine din ce în ce mai relevantă. În primele nouă luni ale anului 2024, America Centrală și de Nord a avut o pondere de 6,4% din totalul exporturilor județului și 0,6% din importuri. Per ansamblu, Europa rămâne principalul partener comercial al Iașului, cu o pondere de 86% la exporturi și 86,9% la importuri. Totuși, creșterea constantă a exporturilor către SUA și dezvoltarea firmelor americane din județ demonstrează că relația economică dintre Iași și Statele Unite este, la momentul actual, în creștere. În continuare, însă, rămâne de văzut ce va aduce evoluția situației politice internaționale.

