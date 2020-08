Unul dintre cei mai cunoscuți primari din țară, de 12 ani în funcție, nu mai vrea un mandat

Surse politice citate de presa locala din judetul Bihor arata ca liberalul Ilie Bolojan nu-si va depune candidatura pentru un nou mandat la Primaria Oradea.

Ilie Bolojan ar urma sa candideze pentru sefia Consiliului Judetean Bihor, in timp ce actualul viceprimar din Oradea, liberalul Florin Birta, ar urma sa intre in cursa pentru scaunul de edil-sef.

Ilie Bolojan se afla de 12 ani in fruntea Primariei Oradea, timp in care orasul a ajuns un model de dezvoltare laudat in toata Romania.

ziare.com