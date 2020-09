Unul dintre cei mai feroce interlopi din Mafia rusa, achitat de justitia romana

Nicu Patron, care detine titlul de "Hot in lege" acordat mafiotilor din fostul spatiu sovietic, a fost trimis in judecata de DIICOT, fiind acuzat ca a infiintat doua fabrici clandestine de tigari. El fusese condamnat initial, in noiemebrie 2016, la 14 ani si opt luni de inchisoare, dar Inalta Curte a decis, in ianuarie 2018, rejudecarea cazului.

Potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti, din 14 septembrie 2020, Ioan Gusan a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti deoarece "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea". Dupa cum aratam, sentinta poate fi atacata cu apel.

Curtea de Apel Bucuresti a dat mai multe achitari in acest caz, in cazul complicilor lui Nicu patron, dar si cateva condamnari. Intreaga minuta a judecatorilor, pe portalul instantelor.

Acuzatiile DIICOT

In dosarul DIICOT, in care a si fost arestat timp de doi ani, mafiotul moldovean este acuzat de evaziune fiscala, spalare de bani si contrabanda. Pe scurt, Nicu Patron este acuzat ca si-a investit banii negri in doua fabrici ilegale de tigari in Romania.

Ion Gusan a cumparat cele mai bune utilaje pentru cele doua fabrici clandestine, in Brasov si Clinceni (Ilfov) si a angajat personal calificat. Afacerea ilegala a lui Gusan era extrem de profitabila, cele doua fabrici produceau cate 260.000 de tigarete in patru ore de munca. Tutunul vrac era adus din Bulgaria, iar muncitorii erau din Republica Moldova.

A angajat un asasin pentru uciderea unui milionar rus

Procurorii DIICOT au explicat ca Nicu Patron a fost incoronat "hot in lege", titlul fiindu-i acordat de liderii gruparilor criminale aflati la cel mai inalt nivel infractional la Moscova, in baza unui "cod de reguli" cu circuit inchis, accesibil unui numar foarte restrans de persoane.

