UPDATE Consilierii locali reacționează dur după propunerile de schimbări la Poli. Numele propuse pentru a conduce Politehnica Iași au stârnit critici dure

Iată listele propuse:

Pentru Adunarea Generale a Asociaţilor:

Cristi Amironesei (antrenor de fotbal feminin, apropiat al lui Adrian Ambrosie)

Florin Briaur (jurnalist BZI, consilier local PMP, apropiat al primarului Iaşului, Mihai Chirica)

Dan Cojocaru (patron Magic Pizza)

Cezar Honceriu (preparator fizic, candidat pe lista lui Mihai Chirica de consilieri locali în 2016).

Ovidiu Postolache (secretar general Politehnica).

Pentru Consiliul Director:

Cezar Honceriu (preşedinte)

Cristi Amironesei

Vlad Ciobanu (arbitru futsal)

Ilie Gheorghică (director LPS Iaşi)

Vasile Simionaş.

Pozițiile reprezentanților PSD și USR

Consilierii locali reacționează dur după propunerile de schimbări la Poli. Numele propuse pentru a conduce Politehnica Iași și modul în care acestea au fost selectate au stârnit critici dure din partea unor consilieri locali.

Secretarul Comisiei pentru Sport și Tineret din cadrul CL, Bogdan Crucianu (PSD) a avertizat că ”Politehnica Iași se afundă iremediabil în hățișul intereselor obscure” și a punctat: ”Ca urmare a solicitărilor tranșante pe care le-am făcut în ultimele luni, pentru schimbarea componenței Adunării Generale și a Consiliului Director de la Clubul Politehnica Iași, astăzi, cei ce au semnat condamnarea echipei la retrogradare, și nu numai, au făcut un pas în spate, ceea ce reprezintă un gest de #normalitate! Revoltător este însă faptul că viitorul echipei - fanion este în continuare în mare #pericol, din cauza hotărârilor luate în spatele ușilor închise, într-o manieră total netransparentă și nocivă pentru club! Spun acest lucru deoarece am solicitat ca procesul de selecție pentru desemnarea noii conduceri a Politehnicii Iași să fie transparent și fundamentat pe criteriul meritocrației, însă am ajuns să citim în presă o listă de nume propuse pentru a prelua pârghiile clubului. Nu putem accepta ca puterea de decizie să fie transferată de la un grup de interese la altul, mimând schimbarea, și să ne așteptăm la o redresare reală în ceea ce privește viitorul echipei pe care o iubim – Politehnica Iași! Solicit, în calitate de secretar al Comisiei de Tineret și Sport, ca procesul de selecție să se facă în mod transparent, în baza unor criterii clare, comunicate în prealabil, unde meritocrația și experiența să joace un rol important; în urma unei analize pertinente a candidaților, în interiorul Comisiei de Tineret și Sport, având în vedere că municipalitatea susține financiar, din banii ieșenilor, clubul sportiv din Copou. Ca de exemplu, consider că o persoană cum este domnul Cristi Amironesei nu are ce căuta în fruntea Clubului Sportiv #PolitehnicaIași, singura sa recomandare pentru o astfel de poziție venind din partea prietenului Adrian Ambrozie! Dat fiind că se observă cu ochiul liber faptul că „schimbările” de la Politehnica Iași se fac pe principiul „pleacă ai voștri, vin tot ai voștri”, consider că acest simulacru trebuie încheiat cât mai repede cu putință! Este adevărat că, printre nominalizările făcute publice, se regăsesc persoane competente, care au un cuvânt de spus în lumea fotbalului și care, cu siguranță, vor îndeplini un set de criterii transparente și clare pentru a prelua conducerea Clubului Politehnica Iași! Cred că numirea acestora pe ascuns le-ar aduce un mare deserviciu și domniilor lor, afectând totodată, iremediabil, credibilitatea echipei! #PolitehnicaIași mai poate fi salvată, dar este nevoie de #asumare și #transparență”.

Poziția USR Plus a fost oferită de Răzvan Timofciuc: „Clubul de fotbal Politehnica nu mai reprezintă ieșenii! În primul rând, tot acest proces de schimbare a AGA și a Consiliului Director de la clubul de fotbal (link comentarii) a fost o mascaradă cap-coadă. Un proces netransparent, făcut în spatele ușilor închise, fără implicarea Consiliului Local, a organizațiilor de suporteri, a mediului de afaceri și a universităților. Este o rușine, o sfidare a tuturor celor care plătesc taxe și impozite care se duc în conturile unui club privat condus acum de niște indivizi numiți pe criterii complet arbitrare. În al doilea rând, avem ”aceeași Mărie cu altă pălărie”: oameni puși în funcții de conducere pe baza prieteniilor cu primarul Mihai Chirica. Primarul Chirica a mimat reforma și a populat conducerea clubului cu indivizi mediocri, pe care îi controlează. Antrenorul echipei de fotbal feminin, care ocupă ultimul loc în a doua divizie, nu a fost pus în conducere pe competențe, ci pe baza prieteniei sale primarul Chirica cel care, de facto, a condus clubul în ultimii ani. Domnul Briaur, redactorul BZI, nu a fost pus în conducere pe competențe, ci pentru că asigură un vot în CL primarului Chirica și are o bâtă mediatică pe care o folosește împotriva celor care îl critică pe dl. Chirica. Cu puține excepții, toți cei care acum fac parte din AGA și CD nu slujesc intereselor fotbalului ieșean, ci îl slujesc pe Chirica. În al treilea rând, faptul că asociațiile de suporteri, mediul de afaceri, universitățile și Consiliul Local NU sunt reprezentate în conducerea clubului, este o rușine pentru cei care au orchestrat această bătaie de joc! Noua conducere este complet nereprezentativă pentru comunitatea ieșeană care a finanțat acest club de fotbal cu milioane de euro în ultimii ani. Astăzi, 14 iunie, s-a bătut ultimul cui în sicriul Politehnicii Iași. Clubul este în cotinuare parazitat de grupuri de interese care urmăresc doar propria căpătuire, nu binele fotbalului ieșean. Cu aceiași oameni, cu aceleași metehne și practici, nu ne putem însănătoși!”