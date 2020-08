UPDATE Dosarul dezvoltatorilor imobiliari: Milionarul Zămosteanu află mâine dacă va fi eliberat sau nu

UPDATE: Curtea de Apel Iasi a decis, astazi, sa amane pronuntarea pentru maine in dosarul in care omul de afaceri Cristin Zamosteanu a fost arestat preventiv. Astfel, judecatorii ieseni vor anunta abia maine daca milionarul iesean va ramane sau nu in spatele gratiilor.

Stire initiala:

Curtea de Apel Iaşi va judeca astăzi contestaţia la arestare formulată de omul de afaceri Cristin Zamosteanu. Alături de doi angajaţi de ai săi, Ovidiu Creţu si Aura Pârvu, Zamosteanu îşi va susţine argumentele, la ora 15.00. Cei trei au fost arestaţi la finele săptămânii trecute, intr-un dosar instrumentat de DIICOT Iasi.