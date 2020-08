UPDATE: Iar s-a amânat reunirea. Motivul? Testările

UPDATE; Reunirea Politehnicii Iaşi, prevăzută iniţial miercuri, nu va avea loc nici astăzi. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că s-a decis testarea tuturor jucătorilor pentru COVID 19. Rezultatele analizelor sunt aşteptate mâine, când va avea loc şi primul antrenament sub comanda lui Daniel Pancu.

Politehnica Iaşi reia astăzi, în cursul serii, antrenamentele după scurta vacanţă de la finalul sezonului 2019-2020. Startul nu este deloc încurajator pentru Daniel Pancu, cel care a pierdut mulţi bani şi a riscat enorm pentru a prelua conducerea tehnică a echipei oraşului natal. Poli are acum sub contract doar nouă jucători experimentaţi: Andrei Cristea, Passaglia, Breeveld, Platini, De Iriondo, Chacana, Cabral, Popadiuc şi Assulin. Nici aceştia nu sunt siguri că vor rămâne în Copou, ultimii patru fiind vizaţi pentru rezilierea înţelegerilor. Apoi, cu Breeveld şi Platini se va încerca diminuarea salariilor. Lotul ar putea fi completat de Frăsinescu şi Mihalache, cu care se poartă discuţii de prelungire a contractelor. Pancu îi doreşte şi pe Omoh şi Luckassen, şi ei aflaţi la final de contract. Ultimul a anunţat însă că nu va mai rămâne în România, în timp ce Omoh va da răspunsul sâmbătă. Alţi jucători cărora le-a expirat înţelegerile cu Poli au plecat: Grădinaru (la Voluntari), Rusu, Longher, Klimavicius şi Bădic. Cum Iaşul nu are resurse decât pentru câteva transferuri nesonore, în lot vor fi păstraţi mulţi tineri: Axinte, Agape, Onea, Fr. Cristea, Zaharia. Deoarece nici cu aceştia nu s-ar putea completa foaia de joc a unui meci, Politehnica discută prelungirea împrumuturilor lui Târnovanu, Şerban, Horşia (de la FCSB) şi Fomba (Ceahlăul).

La capitolul noutăţi ieri, la ora închiderii ediţiei, era dată sigură doar sosirea mijlocaşului albanez Donaldo Acka (23 ani). Acesta a evoluat ultima dată la Luftetari, echipă retrogradată în acest an din prima ligă a Albaniei.

Singurul lucru stabil este componenţa băncii tehnice. Asistentul lui Pancu va fi Mugur Cornăţeanu, care a mai lucrat la Constanţa, la Farul şi Viitorul, FC Botoşani, Concordia Chiajna, Turris şi Petrolul Ploieşti. Deţinător al licenţei PRO, Cornăţeanu va fi în acte antrenor principal, iar Pancu – secund. După cum v-am anunţat, preparatori vor fi Cezar Honceriu şi spaniolul Daniel De Castro Reyes, iar antrenor de portari – Benone Dohot.