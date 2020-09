UPDATE Politehnica:Transferuri pe bandă rulantă. Au venit Bușu și Mensah

„

Politehnica Iaşi l-a prezentat ieri oficial pe Andreias Calcan, după ce jucătorul adus de la gruparea maghiară Ujpest semnase marţi un contract pe două sezoane. Întârzierea a fost generată de testele medicale la care a fost supusă extrema în vârstă de 26 de ani. Calcan s-a comportat foarte bine la teste, astfel că, în condiţiile problemelor majore de efectiv existente la Poli, ar putea chiar debuta sâmbătă, în partida pe care Iaşul o va juca acasă cu Gaz Metan Mediaş, în etapa a III-a a Ligii I de fotbal. Debutul fostului internaţional de tineret depinde şi de primirea cărţii verzi a fotbalistului, oficialii Politehnicii fiind optimişti că lucrurile se vor rezolva în timp util.

Ieşenii au punctat ieri şi la capitolul plecări, Alexandru Zaharia fiind împrumutat pentru un an la singura echipă din regiune care activează în Liga a II-a, Aerostar Bacău. În contract există însă o clauză prin care jucătorul se poate întoarce în iarnă în Copou, la solicitarea Iaşului. Decizia de a-l ceda pe un an pe fotbalistul care a împlinit ieri 20 de ani a fost luată pentru că el avea şanse mici de a evolua, în condiţiile în care pe postul pe care acesta evoluează există două soluţii la Poli: căpitanul echipei, Andrei Cristea şi bosniacul Dzenan Zajmovic, adus recent de la Zeljeznicar Sarajevo. Zaharia are astfel posibilitatea să joace mult mai mult şi să crească la Aerostar, unde va avea şi un salariu dublu faţă de cel de la Poli.

În altă ordine de idei, jucătorii ieşeni au fost anunţaţi că săptămâna viitoare ar putea primi salariile pe luna iulie. Reamintim, în această săptămână ei au ajuns la zi cu plata pe iunie, după ce au încasat retribuţiile pe ultima jumătate a lunii amintite. Plăţile au fost făcute cu bani primiţi de la Consiliul Local Iaşi, care a aprobat pe 17 august alocarea a 1,8 milioane lei către Politehnica. Prima rată din această sumă încasată de clubul ieşean a fost de 540 000 de lei. Restul banilor, 1 260 000 lei, sunt aşteptaţi săptămâna viitoare, toţi odată şi nu în două tranşe, aşa cum se anunţase iniţial. După ce se vor face şi aceste plăţi, jucătorii vor rămâne cu salarii restante din sezonul trecut de o lună şi jumătate, două treimi din februarie şi două treimi din martie. Reamintim, în perioada 24 martie – 15 mai, fotbaliştii Politehnicii au fost în şomaj tehnic, ei fiind plătiţi de la bugetul de stat. Apoi, jucătorii ieşeni au mai primit salariul pe o lună, 15 mai – 15 iunie, cu bani de la Consiliul Local I