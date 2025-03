Ură impură

Sâmbătă, 8 martie anul curent, pe la vreo 16 și un sfert mă îndreptam vioi spre o întâlnire cu Marius Turda care-și încheiase conferința anuală de la Universitatea „Petre Andrei”. Cum în weekendul lărgit (inclusiv vinerea) folosesc din motive de respect ecologic doar transportul în comun, urc vioi, de la stația zisă „Dispecer” din Tătărași (de fapt, „Dr. Savini”) într-un autobuz 20 ca să ajung la hotelul „Unirea”. Relativ plin, zăresc în față, după ce mi-am tras cardul pe cutia albastră pe care trebuie să apeși locul marcat cu „Stop” ca să se aprindă ecranul verde (că nu degeaba s-a născut suprarealismul DaDa în Moldova!) un scaun liber pe care era așezat un rucsac. Față în față cu un humanoid acru ce părea pensionar anticipat. Îl întreb sfios dacă rucsacul e al său. „Da și uăi, nu mai ai alti scauni? Du-te dracului în altă parte!” mă expediase tacticos personajul care mi se devoala ca unul dintre „strigoii gheții”i din secta putincuriștilor georgiști. Ușor iritat, îl întreb pe ipochimen cum își permite să mă tutuiască și, în general, cum își permite această atitudine într-un loc public, de uz comun. Deodată, ca în filmele horror, fața i se schimonosește și în locul mutrei ridate de mongoloid lejer alfabetizat se ițește chipul hidos și scârbavnic al unui monstru. Cu un răget de vită înjunghiată mă împroașcă vreme de zeci de secunde cu sudalme de nedescris asezonate cu bale, în liniștea umilă a întregului autobuz populat de concitadini autiști și lași, care au întors imediat privirea în pământ ca nu cumva să fie implicați. Mai mult, deși poate jenați, limbajul li se părea familiar, am înțeles ceva mai târziu de ce. Stăpânindu-mi cu greu pulsiunea naturală de a-i șterge vreo două labe limbricului urlător, mă îndrept clocotind de furie către distinsul conducător al autovehiculului care tocmai ajunsese la capăt, la Tătărași Nord, unde trebuia să-și vizeze hârtiile pentru a reîncepe cursa înapoi spre centru cu noi. Când îl atenționez asupra comportamentului căzăturii umane tolănite pe două locuri (la care fusese oricum martor căci incidentul era în partea din față a autobuzului), distinsul lefegiu al companiei locale de transport a Primăriei Iași, îmi scuipă veninos următoarea replică „Dacă știam c-o să faceți scandal nu v-aș mai fi luat în autobuzul meu!” Stop joc! După ce mi-am revenit din șoc m-am gândit pentru o clipă să-l sun pe domnul Stoica, directorul general al CTP Iași sau să depun o plângere. Am realizat însă că ar fi o pierdere de timp, nu numai din cauza statului eșuat care, de regulă, se îndreaptă împotriva victimei, ci, pur și simplu pentru că arătările violente cu care avusesem de-a face nu sunt deloc singulare, adevărata problemă fiind, din nefericire, în altă parte.

Așa încep pogromurile. Se creează linia de atac distribuită metodic ani de zile. De exemplu, antisemitismul. Ne-am înfiora dacă am analiza câți oameni poartă ascunsă în interior credința că evreii sunt răi și că își merită soarta, ca urmare a acestei propagande insidioase derulată de generații. Hitler de la bun început și Stalin în anii finali au transformat această ură impură în politică de stat. Impură, pentru că dădea un sens, o explicație ideologică, o justificare și canaliza pornirile violente ale hominizilor. O violență pe care, de regulă, nu o ține în frâu decât legea sau educația și cultura celui în cauză. Capacitatea de a judeca singur, cu capul lui, neinfestat de mesajele subliminale din social media. În locul lui Hitler și Stalin suntem contemporani cu Putin și Trump. De la venirea sa la puterea, în urmă cu mai mult de două decenii, Vladimir Vladimirovici a creat o divizie puternică a FSB-ului de subminare a democrației occidentale: corupție, spionaj, manipularea stângii iresponsabile, intervenții electorale, social media sau, mai nou TikTok-ul chinez, au fost, toate, mijloace de prostire în masă, într-un război hibrid și revanșard pentru a contrabalansa victoria lui Ronald Reagan în Războiul Rece și prăbușirea comunismului sovietic. E un război, care a infectat până și mințile politicienilor și megaoligarhilor americani, duși astăzi de zăbală ca să-i facă pe plac genocidarului de la Kremlin. Vedem stupefiați cum, în doar treizeci de zile, S.U.A., stâlpul libertății și dreptății internaționale, principalul garant al securității și bunăstării lumii democratice din ultimele opt decenii, se transformă, în mâna unui monstru, în complicele Rusiei agresoare șantajând cinic cu capitularea economică, fără garanții de securitate, a eroicului popor ucrainean în fața țeparului hrăpăreții. Vom mai face zeci de analize pentru a înțelege această demisie criminală și lașă de la valorile constituționale americane, dar ceea ce contează acum, e valul insuportabil de ură declanșat de cei doi tirani care amenință să ne înece. E un diluviu de mizerie umană, jeg sufletesc, resentimente, invidie, meschinărie și prostie congenitală care însoțesc, toate, ura animalică, cea creatoare de asasinate în masă. De aceea, e o ură impură, dar nu mai puțin devastatoare.

Vita zbierătoare la fel ca și șoferul laș și nesimțit sunt doar niște mici mizerii umane, spălate pe creier și reduse la instincte animalice, care plutesc în derivă pe acest fluviu înfricoșător de violență revanșardă și crimă nepedepsită care ne inundă și care amenință să ne sufoce. Spălați pe creier, oamenilor din autobuz li se părea firesc acest limbaj contondent cu care erau familiarizați de pe TikTok. Problema lor, a acestor deșeuri microscopice, este faptul că se adună, aglutinând și sufocând libera circulație a apei curate, o împut și o sugrumă la un moment dat, blocând fluxul. Întâi ne otrăvim cu mizeriile lor și apoi murim. Acești agenți ai morții, urlători, violenți și resentimentari aruncă în aer stabilitatea politică, normalitatea democratică și destinul țării noastre în arhitectura securității internaționale. Ce e de făcut cu ei, cu trădătorii de țară care au obrăznicia să se considere, mincinos, drept „suveraniști” când proiectul lor politic este înrobirea țării la jugul apăsător al Țarului Închipuit. Ce se poate face cu această masă amorfă, îmbibată cu ură impură, și alcătuită, vai!, nu doar din prostovanii mei din autobuz.

Ca un prim pas igienizant, poate totuși se trezesc instituțiile de forță și procurorii acestei țări din letargie și încep să-și facă treaba, ca să nutrim speranța că legea nu este chiar batjocorită și siluită cum s-a întâmplat în cazul celor doi urangutani violatori și pedofili, traficanți de carne vie, lăsați magnanim de procuror să o șteargă acasă la Talpa Iadului, în umbra protectoare a lui Bully-in-Chief, și el mare amator de violențe împotriva femeilor. Că altfel, „ura și la gară!”

iPentru detalii aici: https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/the-winter-is-coming–1699769.html

iiAle cărui declarații iresponsabile destabilizează Wall Street-ul permițând argaților lui miliardari să joace à la baisse pentru a achiziționa, pe nimic, active importante.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

