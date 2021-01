Urători mascaţi amendaţi că nu purtau mască!

"Am păşit într-un nou an", vorba aia, pe care ni-l dorim mai altfel decât anteriorul, plin de realizări şi gol de viruşi; până când speranţele vor deveni realitate, să aflăm ce s-a mai întâmplat în perioada Sărbătorilor:

Deşi prin măştile îmblănite nu trece pic de coronavirus, junii din Ruginoasa nu s-au mai bătut, după datină; cel puţin, aşa se crede: adevărul e că Delenii şi Vălenii s-au înfruntat şi acum, dar on-line. În ciuda precauţiilor, unii au luat virus, fiind nevoiţi să-şi reinstaleze Windows. / * Conflicte legate de tradiţiile sfârşitului de an au avut loc şi la Consumatori: ursul unor urători a agresat capra altor flăcăi, fugărind-o şi luându-i toţi banii de băut; ulterior, doi vânători au tras cu alice spre junele deghizat în urs, fără să-l nimerească. / * În multe localităţi rurale sătenii au ciocnit de Revelion pahare cu preparate tradiţionale, dintre care amintim rachiul distilat din chiftele, ţuica din salată de boeuf şi spirtoasele din cozonac. Şi în acest an ei n-au mai dat banii pe pocnitori şi artificii cu steluţe colorate, ci s-au pocnit cu pari până când au văzut steluţe verzi. / * Administratorul Pandele Mărăcine a pus încă din octombrie, la avizier, un anunţ prin care cetăţenii erau convocaţi pentru 3 ianuarie la deszăpezit spaţiile dintre blocuri şi parcarea. Deşi nu a nins, iar temperaturile au depăşit 10 grade, domnul Mărăcine a fost consecvent, aşa că toţi au frecat pe jos cu lopeţile; cu acest prilej, Aurel Mâzgă de la parter a găsit zece lei şi şi-a cumpărat trei beri. / * După un obicei din bătrâni, locuitorii din Machitori îşi despodobesc brazii pe 8 ianuarie, după Sfântul Ioan, le taie crengile şi păstrează tulpinile; corespondentul nostru se află acum chiar acolo, unde pândeşte bătaia cu araci, care stă să înceapă, tot după datină. / * Patru păstrători ai obiceiurilor de iarnă au pornit la urat, pe 31 decembrie, pe la câteva gospodării din Puturoşi, purtând costume tradiţionale cu măşti din piele şi blană, care le acopereau capetele în întregime. După două ore, mascaţii au fost amendaţi pe motiv că nu purtau măşti; cei care i-au amendat au fost mascaţii. Un an bun să avem cu toţii!