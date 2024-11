Urciorul Poli s-a spart în mii de cioburi. Fără norocul care a însoțit-o multe meciuri, echipa ieșeană a pierdut în fața unei trupe în piuneze

Poli: J. Fernandez – Todoroski (31 Itu), Guilherme Soares, Samayoa, Ispas – Gouet (69 V. Gheorghe), Bordeianu – Gheorghiță, Roman, Kamberi – Harrison (69 Tailson).

Antrenor: Emil Săndoi.

Sepsi: Gyenge – Haruț, D. Ciobotariu, Ninaj, F. Ștefan – Alimi, Siger – El Sawy (90 Bardea), Neskovic, Hajdin – Oberlin.

Antrenor: Valentin Suciu.

Cartonașe galbene: Siger (33), Neskovic (73).

Arbitri: Andrei Chivulete, Sebastian Gheorghe, Andrei Constantinescu.

1-0, min. 12: Kamberi l-a lansat pe stânga pe Ispas, acesta a centrat din cădere, din apropierea liniei de fund, Harrison, aflat în careu, lateral stânga, i-a pasat în spate lui Kamberi, șutul acestuia fiind deviat în plasă de Ninaj;

1-1, min. 21: Neskovic a centrat dintr-un corner de pe stânga, Alimi, scăpat de Gheorghiță din marcaj, a reluat cu capul de la 6 metri, Fernandez nereușind să respingă;

1-2, min. 63: Ispas a alunecat pe stânga apărării ieșene, Samayoa a sărit aiurea în fața lui El Sawy, care a fentat, a centrat din apropierea liniei de fund pe cealaltă parte, Gouet nu l-a blocat pe Neskovic, care a trimis din careu, la colțul lung, aproape de vinclu.

Cadre perfecte pentru Poli

Sâmbătă, la prânz, Politehnica a intrat plină de optimism în meciul cu Sepsi, gazdele având pregătite aparatele de fotografiat pentru a poza la final clasamentul cu Iașul în play-off, poziție în care ar fi ajuns dacă trecea de covăsneni.

Optimismul era generat atât de parcursul fără greșeală avut în Copou sub comanda lui Săndoi de când olteanul a venit la Iași (patru meciuri – patru victorii), dar și de problemele uriașe ale oaspeților, care nu au avut o echipă întreagă! După renunțarea la K. Varga și Kecskes, Sepsi i-a pierdut pe C. Matei, Debeljuh, A. Dumitrescu, Păun și Oteliță – accidentați, Kallaku, M. Coman și Sota – suspendați și l-a păstrat pe căpitanul Niczuly, aflat în conflict cu șefii, pe banca de rezerve. Acolo unde, urmare a absențelor masive, au rămas cinci locuri libere (!), covăsnenii având doar șapte rezerve.

Focul de paie din start, stins rapid

Având și avantajul terenului propriu, și, în ciuda vremii răcoroase, peste 3 000 de oameni în spate, Poli a început cu motoarele turate, Săndoi mizând, în premieră, pe ambii atacanți de meserie din lot, Harrison și Kamberi, ultimul fiind tras în bandă. Cei doi au și colaborat perfect în minutul 12, când s-a deschis scorul, astfel că lumea se aștepta la un galop de sănătate al gazdelor. Startul a fost însă doar un foc de paie, stins în minutul 21, după ce Alimi a egalat, Iașul primind al treilea gol consecutiv acasă în urma unor lovituri de cap din careu.

Gazdele au acuzat șocul și nu au fost în stare în prima repriză să-și creeze vreo ocazie, să aibă vreun corner sau să mai șuteze pe poartă! Mai mult, Sfântu Gheorghe putea trece în avantaj în minutul 25 (Fernandez a fost ezitant în fața lui El Sawy, care scăpase singur, mingea a ajuns la Oberlin, care a trimis peste poartă, din lateral stânga) și 45+1, când Ninaj a reluat peste poartă după un corner, El Sawy având o altă ocazie în minutul 37, când a trimis slab, cu capul, de la șase metri.

O repriză secundă fără niciun dram de inspirație

Cine a sperat că Poli se va trezi la pauză s-a înșelat amarnic. Fără inspirație, fără vigoare, fără claritate, Iașul, care nu a i avut niciun șut pe poartă până la „capul” telefonat al lui Itu din prelungiri, niciun corner până în minutul 80 și nicio ocazie clară de gol, l-a făcut pe Gyenge să se întrebe unde se depun cererile pentru ajutoarele de șomaj. Asta și pentru că încercările lui Gheorghiță (59, 74) și V. Gheorghe (min. 81 – lovitură liberă de la 17 metri) au fost fără vreun grad important de periculozitate.

Tristețea ofensivă, menținută chiar și când gazdele au trecut la o formulă foarte ofensivă, doar cu Bordeianu închizător și o linie mediană formată din V. Gheorghe și Tailson pe benzi, Roman și Gheorghiță sub Kamberi, trecut vârf împins, a cuprins și defensiva ieșeană.

Astfel, Sepsi a marcat în minutul 63, după ce El Sawy s-a distrat cu defensiva Politehnicii, iar Neskovic a punctat și a mai avut o bară, în minutul 77, tot prin El Sawy.

Drept urmare, neluând în seamă avertismentele trase în mod repetat de Ziarul de Iași, care a semnalat că jocul a fost în suferință mare la ultimele succese, datorate în primul rând șansei, Poli, rămasă la o exprimare submediocră, a pierdut, total surprinzător. Norocul nu are cum să țină la infinit!

Declarațiile tehnicienilor

Emil Săndoi: „Azi am pedalat în gol. Nu am fost atenți în apărare, am suferit la finalizare. Am început bine, am condus, dar nu am știut să gestionăm apoi situația. Nu meritam să câștigăm, dar nu meritam să pierdem. Am avut posesia și oportunități mai mari. Sepsi a avut multe absențe, dar a arătat că are bancă bună, lot bun.

La primul lor gol, Gheorghiță l-a scăpat din marcaj pe Alimi, la al doilea a fost o execuție foare bună a lui Neskovic, dar și multe inadvertențe ale apărării noastre. Apoi, am ratat prin Gheorghiță, Harrison, Kamberi, iar lovitura liberă de pe 17 metri (n.r – executată de Vali Gheorghe) a fost bătută cum nu se poate mai prost. Nu așa se trage când îți asumi responsabilitatea. În ce-l privește pe Roman, nu e în cea mai bună perioadă a lui, el poate să-și revină. Pe Itu l-am folosit fundaș dreapta pentru că nu aveam altă soluție. Cealaltă improvizație, Atanaskoski, n-a jucat foarte bine la Ploiești, etapa trecută”.

Valentin Suciu: „Victorie venită într-un moment foarte greu, aveam un lot decimat. Jucătorii s-au sacrificat, au obținut rezultate pozitive și cu Petrolul, cu doi eliminați, și azi. Am reușit să revenim după 0-1 și să câștigăm. A fost o perioadă bună pentru noi, mini-vacanța pică foarte bine, putem să ne recuperăm jucătorii”.

