URF - un nou festival de rock, de mâine, la Iaşi. Programul evenimentului

Pe parcursul celor două zile vor avea loc mai multe activităţi artistice conexe cu invitaţi cunoscuţi din Iaşi, participanţii fiind invitaţi astfel să susţină artiştii locali. Vineri, între orele 12 şi 18, copii şi adolescenţi din Iaşi, membri ai 11 formaţii de muzică, vor urca pe scena Miss URF pentru a performa, live, în faţa publicului. Trupele înscrise în festival sunt de la Petran Music School şi de la Paradis College din Iaşi.

În cursul zilei, în cadrul Proiectului „Miss URF - DEBUT ROCK“ se vor desfăşura şi o serie de ateliere precum „Istoria chitarei electrice“ şi „Inginerie de sunet“, susţinute de conf.dr. Dan Spînu, „Canto“, susţinut de Daniela Cojocaru, sau „Songwriting“, susţinut de prof. Ramona Cojocaru.

Tot vineri, între 19 şi 22, pe scenă va urca Luna Amară, din Cluj, în deschidere urmând să cânte trupa CROSSBONE din Bucureşti.

Sâmbătă, între 16.30 şi 22, vor urca pe scenă 5 trupe rock din Iaşi: Granophyre, Belzeduh, Stanker, Beauty And The Rat şi Tribute to The Doors.

Potrivit organizatorilor, participarea la festival nu are o limită de vârstă, însă este recomandat ca părinţii să lase copiii sub 6 ani în grija bunicilor, aceştia putând fi afectaţi de zgomotul puternic, de căldură sau mediul specific adulţilor.

Accesul spectatorilor se face pe bază de contribuţie pentru artişti, organizatorii subliniind că evenimentul nu este susţinut de vreo instituţei sau organizaţie publică, iar artiştii sunt plătiţi din contribuţiile publicului. Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, pentru concertele de vineri, pentru cele 11 formaţii de adolescenţi, contribuţia pentru artişti este de minimum 10 lei, pentru concertele din timpul serii, la Luna Amară şi Crossbone, de minimun 50 de lei, iar pentru cele de sâmbătă de asemenea 50 de lei.