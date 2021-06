Urs considerat ''delincvent in serie'' după ce a spart mai multe mașini

Un urs negru de mari dimensiuni, filmat de camere de securitate in timp ce incerca sa urce intr-o camioneta, este autorul unei serii de patrunderi prin efractie in mai multe automobile din statul american New Hampshire, a anuntat politia locala.

Politia din orasul american Thornton a difuzat o inregistrare video care a surprins animalul in timp ce dadea tarcoale unui vehicul parcat, inainte de se a ridica pe membrele inferioare si de a-si folosi ghearele pentru a deschide portiera, instalandu-se apoi cu nonsalanta pe scaunul soferului.

Politistii locali banuiesc ca ursul din acele imagini este "un delincvent in serie".

"In ultimele saptamani, am primit mai multe relatari despre un urs care a patruns in vehicule pentru a furat alimente sau ambalaje lasate in interior si care a provocat pagube considerabile", a declarat politia locala intr-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

"Am avut deja cazuri de ursi care au patruns in masini, dar nu ca acesta", a declarat seful politiei locale, Kenneth Miller, pentru Boston Globe. "Este un caz unic", a adaugat el.

Kenneth Miller a dezvaluit pentru televiziunea locala WMUR9 ca ursul a distrus bara de protectie a unui vehicul si scaunul din fata al altui vehicul.

Chiar si fara acele imagini compromitatoare, anumite indicii duceau spre "delincventul cu blana": o amprenta de urs a fost descoperita in zona in care fusese comisa o astfel de patrundere prin efractie, precizeaza cotidianul Boston Globe.

Aflati amanunte de pe ziare.com.