Urșii, în vizorul ministrului Mediului. ”În primăvară luăm o decizie tranşantă”

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, joi seară, că toate statele membre ale Uniunii Europene unde există an de an estimarea populaţiei de urs renunţă încet-încet la relocare şi caută măsuri preventive de intervenţie, inclusiv prin cote. Ministrul crede că problema urşilor a fost scăpată de sub control şi, după o estimare a numărului de exemplare din ţara noastră, în primăvară trebuie luată ”o decizie tranşantă”.