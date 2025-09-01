MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur

De Redacția
luni, 01 septembrie 2025, 22:15
1 MIN
US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur

Canadianul Félix Auger-Aliassime l-a învins, luni, pe rusul Andrei Rublev, locul 15 mondial, scor 7-5, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la US Open.

Semifinalist la New York în 2021, Auger-Aliassime îşi confirmă forma bună după ce l-a eliminat sâmbătă pe numărul 3 mondial Alexander Zverev în turul trei.

Canadianul nu mai ajunsese în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam de la Australian Open din 2022.

Numărul 27 mondial îl va înfrunta pe australianul Alex De Minaur în sferturi.

Etichete: sferturi, US Open

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network