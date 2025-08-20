US Open: Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi din primul tur al probei de dublu mixt

Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovici/Olga Danilovici, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marţi: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Raducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021. Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriţi principali.

Primul tur a opus şi perechile Novak Djokovici/Olga Danilovici şi Daniil Medvedev-Mirra Andreeva. Ruşii au ieşit învingători (4-2, 5-3).

Taylor Townsend şi Ben Shelton s-au impus (4-2, 5-4 [2]) în faţa perechii Holger Rune/Amanda Anisimova. Danielle Collins şi Christian Harrison i-au învins (4-0, 5-3) pe Belinda Bencic şi Alexander Zverev.

Deţinătorii titlului, încă în cursă

Deoarece acest turneu cu seturi cu mai puţine game-uri, fără avantaj, cu super tie-break în locul setului al treilea, nu seamănă cu niciun altul, două sferturi de finală au precedat aceste patru meciuri din primul tur.

Astfel, deţinătorii titlului, Sara Errani şi Andrea Vavassori, s-au impus (4-1, 5-4 [4]) împotriva Karolinei Muchova şi a lui Andrey Rublev. Iga Swiatek şi Casper Ruud s-au impus cu uşurinţă (4-1, 4-2) împotriva lui Caty McNally şi Lorenzo Musetti.

