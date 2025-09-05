MICA PUBLICITATE
SPORT

US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin

De Redacția
vineri, 05 septembrie 2025, 22:00
1 MIN
US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin

Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open.

Erin Routliffe (30 de ani) şi Gabriela Dabrowski (33 de ani) s-au impus, după un meci care a durat o oră şi 30 de minute, în faţa dublului favorit nr 1, format din jucătoarea cehă Katerina Siniakova (29 de ani) şi americanca Taylor Townsend (29 de ani). Victoria a fost obţinută în două seturi, 6-4, 6-4, iar Routliffe / Dabrowski au câştigat trofeul pus în joc.

Succesul lor vine la doi ani după ce au câştigat primul lor titlu împreună la Flushing Meadows.

Cele două învingătoare, Dabrowski şi Routliffe, şi-au luat astfel revanşa după ce au fost învinse de Siniakova şi Townsend în finala de la Wimbledon, din 2024.

