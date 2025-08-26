US Open: Miros puternic de canabis pe terenuri: „Mirosul este peste tot”, jucătorii sunt exasperaţi 

Autorizat în statul New York din 2021, consumul de canabis face valuri până la US Open, unde mirosul persistent provenit de la suporterii care fumează în tribune deranjează jucătorii în timpul meciurilor, scrie news.ro.

Jucătorii încă nu apreciază mirosul care se răspândeşte din tribune şi explică că acest lucru îi deranjează în timpul meciurilor.

„Pentru mine, mirosul acesta este cel mai neplăcut lucru din New York. Mirosul este peste tot, chiar şi aici, pe terenuri. […] Este destul de enervant să joci, să fii obosit şi să ai pe cineva care fumează marijuana la doar câţiva metri distanţă. Nu putem face nimic în această privinţă, decât dacă se modifică legea, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru”, a declarat norvegianul Casper Ruud, finalist al turneului din 2022, pentru NRK.

El nu este singurul care se plânge de miros, deoarece în august 2023, mulţi sportivi l-au denunţat. Înaintea lui, Gaël Monfils chiar l-a interpelat pe arbitru în timpul meciului său împotriva lui Taro Daniel: „Miroase puternic aici, nu? E o nebunie!” Compatriotul său, Adrien Mannarino, a insistat: „În cele patru colţuri ale terenului, mirosurile sunt puţin diferite. Poate fi iarbă pe o parte, rahat pe cealaltă… Nu e neapărat uşor, dar trebuie să te descurci.”

Alexander Zverev a comparat chiar terenul 17 cu „bârlogul lui Snoop Dogg”, evocând o atmosferă în care mirosul de iarbă se amestecă cu cel de mâncare şi alcool. Markéta Vondroušová credea că terenul 17 miroase atât de puternic a canabis pentru că „este atât de departe”: „Este aproape în parc. Cred că mirosul vine din parc.”

