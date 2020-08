Usain Bolt a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. “Îmi voi suna prietenii”

Tufton a precizat că Bolt a fost notificat de rezultatul pozitiv al testului şi a adăugat că a fost declanşată o anchetă epidemiologică.

Cu mai multe ore înainte, Usain Bolt de opt ori campion olimpic în probele de sprint, afirmase că s-a plasat în izolare, în aşteptarea rezultatului unui test efectuat sâmbătă.

"Am făcut un test sâmbătă, pentru a pleca din Jamaica cu treabă. Încerc să fiu responsabil. Deci, voi sta aici, în siguranţă. Mai mult, nu am niciun simptom. Voi sta în carantină şi îmi voi suna prietenii cu care am fost în contact să le spun să fie calm şi să stea izolaţi", a declarat Bolt.

Potrivit presei, Bolt şi-a sărbătorit, vineri, împlinerea a 34 de ani, alături de mai multe persoane, între care fotbaliştii Raheem Sterling (Manchester City) şi Leon Bailey (Bayer Leverkusen). La petrecere nu s-a purtat mască şi nu s-a respectat distanţarea socială.