USAMV Iași a devenit prima Universitate de Științele Vieții din România (P)

Multe universități agricole și de medicină veterinară din țări precum Austria, Olanda, Danemarca, Norvegia, Cehia, Slovenia, Slovacia, Polonia sau Ucraina au trecut de la denumirile și activitățile inițiale la ceea ce numim astăzi, universități pentru științele vieții, iar acest trend european credem că este potrivit și pentru Universitatea Agronomică din Iași. Universitatea noastră este într-un consistent proces de modernizare și transformare, de adaptare la noile cerințe ale pieței muncii, schimbările făcându-se inclusiv la nivelul programelor de studiu care vor cunoaște o actualizare profundă.

”Acesta este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă tendințele europene actuale la nivel didactic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind dinamizate de provocările majore și complexe din sfera științelor vieții. Estimăm un important impact la nivel regional, național dar și internațional, prin creșterea ponderii cercetărilor privind schimbările climatice, poluarea mediului, creșterea demografică, alimentația publică, resursele de apă și alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor și a arealelor naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale universității noastre, în noul context socio-economic. Sperăm ca impactul să fie pozitiv și în ceea ce privește atractivitatea pentru viitorii studenți, naționali și internaționali, deoarece universitatea își păstrează misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul științelor aplicate ale mediului și vieții: agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, ingineria mediului, ingineria resurselor animale și alimentare, sau licențiați în biologie și medicină veterinară. Schimbarea denumirii nu este doar o acțiune de rebranding, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare ale universității noastre și sperăm că IULS – Iasi University of Life Sciences să devină cât mai curând membră a Ligii Europene a Universităților pentru Științele Vieții (Euro League of Life Sciences)", a declarat prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, rectorul Universității.

Dintre instituțiile europene de învățământ superior care au făcut acest pas, considerat absolut firesc în evoluția universităților agronomice, amintim University of Natural Resources and Life Sciences – Viena (2004), Czech University of Life Sciences Prague (2007), Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, HAS University of Applied Sciences (Olanda), Inholland University Of Applied Sciences, Norwegian University of Life Sciences, University of Life Sciences in Lublin (Polonia), Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Polonia), Warsaw University of Life Sciences (Polonia), National University of Life and Environmental Sciences (Ukraine) ș.a.