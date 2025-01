Uși blindate, zone securizate, acces cu cartelă. Ar fi totuși posibil la Iași un furt de picioare amputate precum cel de la București?

„Ziarul de Iași” a discutat cu conducerile principalelor spitale din Iași, cu toate care au și serviciu de urgențe, iar astfel de deșeuri medicale, inclusiv membre amputate, sunt ținute sub cheie și predate unei firme pentru incinerare la finalul fiecărei zile. Nu au existat, din informațiile noastre, niciodată trei sau patru picioare sau mâini amputate în aceeași zi la vreun spital din Iași.

La Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, spre exemplu, există un spațiu central unde se colectează deșeurile provenite din activitatea medicală. Accesul aici nu este liber pentru pacienți și se poate intra doar printr-o ușă care este încuiată în permanență.

Aceste deșeuri sunt apoi preluate, la finalul fiecărei zile, de o firmă cu care spitalul are contract și sunt duse la un incinerator. Prof.dr. Diana Cimpoeșu spune că această activitate are loc de șase ori pe săptămână, în două ture, doar duminica nu sunt ridicate aceste deșeuri. Dar în același timp, cu excepția urgențelor, duminica nici nu sunt programate operații în urma cărora ar putea să rezulte astfel de operații.

„Pot exista doar amputații în urma traumatismelor, și frecvența lor este destul de mică. Toate, oricum, se depozitează într-o ladă frigorifică, sub cheie”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu.

Dr. Călin Scripcaru, medic legist, a explicat pentru „Ziarul de Iași” că problema acestor tipuri de deșeuri nu ține de medicina legală. În general, fiecare spital are un contract cu firme care preiau deșeurile periculoase, dar unitățile medicale sunt obligate prin lege să le depoziteze în locuri special amenajate din spital, în ambalaje special.

Modelul descris de către acesta se aplică la literă și la Spitalul de Neurochirurgie. Acolo, deșeurile provenite din activitatea medicală sunt depozitate în recipiente speciale, cutii de plastic care se închid etanș, care nici nu se mai refrigerează fiindcă sunt preluate zilnic de firma care vine să le ducă la incinerat.

„Nu sunt lăsate la voia întâmplării, în fiecare zi totul pleacă spre distrugere, nu rămâne nimic depozitat în spital. Noi oricum nu avem amputări, eventual doar proceduri de enucleare prin care se decide înlăturarea unui glob ocular. Dacă este nevoie deșeurile ajung la anatomie patologică pentru biopsie și apoi sunt depozitate în recipientele respective, într-un loc special securizat. Există și spitale care au incineratoarele lor. Folosim frigidere doar dacă e vorba de produse biologice pentru analiză, se prelevează târziu și nu există un anatomopatolog de serviciu. Dar ele sunt depozitate în spital unde are acces doar personalul medical, de obicei securizate cu coduri de acces disponibile doar personalului care este 24/24 prezent într-un spital de urgențe”, a punctat dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie.

De altfel, unul dintre criteriile la care sunt verificate cel mai strict spitalele e reprezentat de gradul de securitate cu privire la accesul din exterior în zonele cele mai sensibile: ATI și blocul operator. Managerul a explicat că în acreditările ANMCS o persoană îmbrăcată în civil încearcă să intre în blocul operator și este evaluată reacția personalului medical și a măsurilor care sunt luate pentru a o împiedica.

Dar măsuri de securitate strictă sunt luate, spune dr. Lucian Eva, și pentru depozitarea sângelui – este nevoie de frigidere speciale, care arată ca cele normale, dar costă „cât o mașină de lux” fiindcă au sisteme complexe de siguranță.

„Încăperea în care avem și sângele este securizată total, sunt circuite care trebuie respectate, iar aparținătorii și pacienții sau, în general, personalul civil, nu are cum să ajungă acolo. Sunt reguli stricte de protecție, am coduri de acces pe diferite niveluri. La Gamma Knife, unde avem pastile de cobalt radioactiv, tot sistemul e securizat inclusiv de Jandarmerie, cu supraveghere video. La finalul programului toate ușile, care sunt antiglonț, se închid automat. Sunt multe sisteme care funcționează într-un spital, dar nu se observă din zona pacienților, fără de care nu am putea să ne desfășurăm activitatea”, a conchis managerul.