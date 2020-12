USR PLUS a anunţat propunerile de miniştri. Date despre fiecare

Dan Barna va ocupa unul dintre cele două posturi de vicepremier, cel de-al doilea revenind lui Kelemen Hunor. Ministerele care revin USR PLUS în urma negocierilor din cadrul coaliţiei vor fi ocupate de Cătălin Drulă (Ministerul Transporturilor), Claudiu Năsui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului), Stelian Ion (Ministerul Justiţiei), Cristian Ghinea (Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene), Vlad Voiculescu (Ministerul Sănătăţii) şi Ciprian Teleman (Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării). De asemenea, Alianţa a anunţat principalele proiecte pe care le-a inclus în Programul de guvernare, multe dintre ele având legătură cu digitalizarea administraţiei. Fără penali în funcţii publice, zeră taxe pe salariul minim şi alegerea primarilor în două tururi de scrutin, alte puncte importante susţinute de Alianţa USRPLUS.

Lista anunţată de Alianţa USR PLUS este deschisă de Dan Barna.

Dan Barna este copreşedintele USR PLUS şi deputat de Sibiu la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020, Dan Barna a fost vicepreşedinte al comisiei de politică externă şi membru în comisia de afaceri europene din Camera Deputaţilor. În calitate de preşedinte USR a coordonat proiectul Fără Penali, care a reuşit să strângă peste un milion de semnături pentru schimbarea Constituţiei. Cu o experienţă vastă ca expert în finanţări europene înainte de a intra în politică, Dan Barna a făcut parte din guvernul tehnocrat în 2016 şi a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Cătălin Drulă este deputat de Timiş la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020 a fost membru în Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Drulă este de profesie inginer software, a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea, a revenit în ţară şi a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT. Este unul dintre fondatorii Asociaţiei Pro Infrastructură, care realizează filmări aeriene ale şantierelor de construcţii şi monitorizează progresul lor.

Claudiu Năsui este deputat de Bucureşti la al doilea mandat. În primul mandat de deputat a fost membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi a promovat mai multe legi pentru debirocratizare. În 2016, Claudiu a fost consilier al ministrului Finanţelor în guvernul condus de Dacian Cioloş, având experienţă în consultanţă financiară şi în sectorul bancar. Năsui a absolvit Facultatea de finanţe a Universităţii Paris-Dauphine şi a terminat un Master la universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanţelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platformă de transparenţă bugetară.

Stelian Ion este deputat de Constanţa la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020 a fost membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, dar şi membru în Comisia specială în care s-au dezbătut legile justiţiei şi codurile penale şi s-a opus modificărilor propuse de PSD. Stelian Ion a contribuit la redactarea textului care a stat la baza proiectului Fără penali în funcţii publice. A redactat şi iniţiat mai multe propuneri legislative de corectare a legilor justiţiei, dar şi proiectul de înfiinţare a DNA-ului pădurilor.

Cristian Ghinea, europarlamentar din 2019, este vicepreşedinte al Comisiei de Dezvoltare Regională (REGI), membru în Comisia de Control Bugetat şi Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. În 2016 a fost ales deputat de Bucureşti, după mandatul ca Ministru al Fondurilor Europene în guvernul tehnocrat, perioadă în care a transparentizat contractele cu fonduri europene ale României, o premieră pentru ţara noastră.

Vlad Voiculescu a fost ministrul Sănătăţii în Guvernul Cioloş între mai 2016 şi ianuarie 2017, numele său fiind legat de proiecte precum mecanismul electronic de feedback al pacientului, platforma de raportare a lipsei medicamentelor, iniţiative pentru depolitizarea managementului de spital şi demararea pregătirii proiectelor spitalelor regionale. Este economist, absolvent al Vienna University of Economics and Business Administration, cu peste 10 ani experienţă internaţională în companii de top. Vlad Voiculescu este, de asemenea, iniţiatorul unor proiecte non-profit, precum Reţeaua, MagiCAMP, MagicHOME şi altele. Voiculescu este unul dintre iniţiatorii mişcării politice care a demarat în 2017 cu Platforma România 100, devenind mai târziu PLUS şi mai apoi USR PLUS. În prezent, el este copreşedinte al USR PLUS Bucureşti şi membru al Biroului Naţional PLUS. El a fost ales consilier general la alegerile locale, rnunţând la mandat.

Ciprian Teleman şi-a început activitatea profesională ca cercetător ştiinţific la Institutul Geologic al României, unde a lucrat opt ani, urmând apoi o carieră în domeniul consultanţei de management şi al antreprenoriatului. În ultimii 15 ani a lucrat cu peste 400 de companii antreprenoriale româneşti sau multinaţionale pentru creşterea nivelului de performanţă a echipelor şi implementarea unor sisteme moderne de definire şi măsurare a performanţei. În prezent, este preşedintele PLUS Ilfov.