USR-PLUS nu-l mai vrea pe Orban premier: Nu răspunde aşteptărilor electoratului

„Alianţa USR PLUS îşi exprimă dorinţa şi disponibilitatea de a continua discuţiile asupra structurii şi programului unei guvernări pe baza unei majorităţi alături de PNL şi UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu Preşedintele României, Dacian Cioloş din partea USR PLUS şi Florin Cîţu din partea PNL, au susţinere din partea noastră. Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcţia de premier şi neîndeplinirea angajamentelor luate faţă de USR PLUS, nu răspunde aşteptărilor electoratului de centru-dreapta care işi doreşte un nou început şi o guvernare cu mandat reformist”, arată Alianţa, miercuri într-un comunicat de presă.

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu i-a transmis, în şedinţa informală de marţi seara a liberalilor, liderului PNL Ludovic Orban că nu se retrage „sub nicio formă” din cursa pentru funcţia de premier, au declarat surse liberale pentru News.ro.

Cîţu a fost susţinut în partid de Robert Sighiartău, Rareş Bogdan şi Raluca Turcan. Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid că vrea să obţină ori şefia Camerei Deputaţilor, ori funcţia de premier. UDMR este dispusă să-l susțină fie pe Ludovic Orban, fie pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru, declară surse politice pentru News.ro. Formațiunea maghiară consideră că PNL, partidul cu cele mai multe mandate în viitoarea coaliție de guvernare, are dreptul să propună premierul.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte miercuri, de la ora 17.00, pentru a lua o decizie privind mandatul de negocieri pe care îl va avea cu USR-PLUS şi UDMR.