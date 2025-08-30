MICA PUBLICITATE
SPORT

USV Iași, logodită cu norocul. Remiză la startul Ligii a III-a, cu gol marcat în ultimul minut și penalty ratat de adversar

De Ovidiu MINEA
sâmbătă, 30 august 2025, 16:37
Retrogradată în vară în „județeană”, echipa Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, USV Iași, continuă să joace în Liga a III-a de fotbal, ca urmare a faptului că multe cluburi au renunțat să mai participe în competiția amintită.

Norocul i-a ocrotit pe cei de la USV și în debutul stagiunii 2025-2026, în care ieșenii au remizat, 2-2, pe terenul celor de la Aerostar Bacău. Oaspeții au condus la pauză, iar băcăuanii au dominat copios actul secund, întorcând scorul la 2-1 și irosind un penalty. Apoi, în ultimul minut, ieșenii au reușit să egaleze și să evite înfrângerea.

În runda a doua a sezonului, pe 5 septembrie, de la ora 17:00, echipa antrenată de Cristi Ungureanu are o misiune facilă, USV urmând a se confrunta, pe teren propriu, cu o echipă crudă, formată doar din juniori, FC Bacău 2. În prima etapă, băcăuanii au pierdut la scor, 0-4 la Odorheiu Secuiesc.

