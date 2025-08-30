USV Iași, logodită cu norocul. Remiză la startul Ligii a III-a, cu gol marcat în ultimul minut și penalty ratat de adversar
Retrogradată în vară în „județeană”, echipa Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, USV Iași, continuă să joace în Liga a III-a de fotbal, ca urmare a faptului că multe cluburi au renunțat să mai participe în competiția amintită.
Norocul i-a ocrotit pe cei de la USV și în debutul stagiunii 2025-2026, în care ieșenii au remizat, 2-2, pe terenul celor de la Aerostar Bacău. Oaspeții au condus la pauză, iar băcăuanii au dominat copios actul secund, întorcând scorul la 2-1 și irosind un penalty. Apoi, în ultimul minut, ieșenii au reușit să egaleze și să evite înfrângerea.
În runda a doua a sezonului, pe 5 septembrie, de la ora 17:00, echipa antrenată de Cristi Ungureanu are o misiune facilă, USV urmând a se confrunta, pe teren propriu, cu o echipă crudă, formată doar din juniori, FC Bacău 2. În prima etapă, băcăuanii au pierdut la scor, 0-4 la Odorheiu Secuiesc.
