SPORT

USV Iași și Miroslava au ajuns de râsul curcilor – Nouă goluri primite, cinci chiar în Copou, zero marcate

De Ovidiu MINEA
duminică, 28 septembrie 2025, 09:20
1 MIN
Echipele ieșene care activează în Liga a III-a de fotbal, ACS USV Iași și Știința Miroslava, au jucat vineri și sâmbătă în runda a VI-a.

În Copou, pe terenul cu gazon sintetic, echipa Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași s-a umplut de rușine: ACS USV Iași a pierdut la un scor uluitor, 0-5, disputa cu o nou-promovată, Cetatea Suceava.

USV, care a pierdut ultimele patru meciuri, a rămas astfel cu patru puncte și e în subsolul clasamentului Seriei I a eșalonului trei, pe poziția a XI-a, penultima, care e retrogradabilă. De altfel, trupa Universității de Științele Vieții a retrogradat și în vară, în „județeană”, însă a continuat în eșalonul trei ca urmare a retragerilor altor cluburi.

În aceeași serie, la Suceava, și Știința s-a făcut de râs, cedând pe terenul liderului, Șoimii Gura Humorului, cu 0-4.

Miroslava, cu șapte puncte, e pe poziția a X-a, antepenultima a clasamentului.

În Liga a III-a activează în acest sezon 95 de echipe, împărțite în opt serii (Seria a V-a are doar 11 echipe). În Liga a II-a promovează cinci cluburi, iar în „județeană” retrogradează 21.

În etapa viitoare, sâmbătă, de la ora 15:00, la Miroslava, are loc derby-ul județean dintre Știința și USV.

