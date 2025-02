„V-am pupat pe portofel, ne vedem la Londra!”. Șmenuri și mangleală pe banii ieșenilor

Contractul furnizării de cărbune semnat de Primărie în vara lui 2022 riscă să „caște” o gaură de cel puțin 30 de milioane de euro la bugetul local. „Ziarul de Iași” a urmărit subiectul încă de la momentul tatonărilor cu furnizorul elvețian și a ridicat semne de întrebare înaintea primelor parafe. Versiunea exhaustivă a poveștii, inclusiv ultimul episod care mută acțiunea la Londra, poate fi citită în ediția de luni a ZDI. Mai jos, puteți urmări „trailer”-ul ușor romanțat al serialului, dar care surprinde, cred, miezul dosarului.

E vara lui 2022 și la Palatul Roznovanu se dansează pe mese. Edilul Mihai Chirica tocmai a fost mângâiat pe creștet de premierul Nicolae Ciucă după ce a dat lovitura la pariuri. Concret, în 2021 a cumpărat cărbune relativ ieftin, l-a transformat, parțial, prin intermediul CET Holboca, în energie electrică, și a ieșit pe profit. Singura primărie din țară care a încheiat o iarnă pe plus din tranzacții cu huilă. Cel puțin așa arătau cifrele oficiale. Încă sub influența șampaniei, posibil și a ceva praf, că lumea dansase, o idee prinde contur – „Pe următorul bilet triplăm miza, ne triplăm și câștigul”. Zis și făcut – municipalitatea încheie un contract de 60 de milioane de euro cu același „bookmaker”, compania Vitol din Elveția. Dar iarna nu-i ca vara, și pariorul nostru (în sensul că banii pariați sunt ai noștri) începe să se trezească din mahmureală. Înțelege că biletul nu va fi câștigător – defecțiuni la CET Holboca, sezonul rece e prea cald, prețul la energia electrică nu a crescut proporțional cu cel la cărbune. Bașca, o plată de 22,1 milioane de euro pe certificate verzi (achiziție de combustibil poluant), de care uitase când s-a repezit să parieze. Intrată în panică, Primăria blochează „biletul” și încearcă să negocieze cu casa de pariuri, să o „îndulcească”. La urma urmei, elvețienii aveau la rândul lor o tradiție în „îndulcitul” funcționarilor publici din America de Sud. „Suntem și noi latini, hai să găsim un compromis favorabil ambelor părți”, se roagă Primăria. În paralel, un vice „naiv” e scos la înaintare să obțină un bonus de 10 la sută, care ar fi fost afișat inițial pe „bilet”. Din ultimul episod, relatat luni de ZDI, aflăm că elvețienii n-au „pus botul la mangleală”, iar sezonul se încheie abrupt – „V-am pupat pe portofel, ne vedem la Londra!”. To be continued…

Descrierea pe scurt a dosarului poate părea superficială, pe alocuri vulgară, dar în esență întreaga strategie a Primăriei în cazul achiziției de cărbune din 2022 e construită pe o logică primitivă și pe argumente frivole. Administrația locală a vrut să dea un „tun”, să facă bișniță pe banii ieșenilor, bazându-se pe volatilitatea prețului la energie în contextul războiului din Ucraina. Când a înțeles că pierde, a încercat „șmenuri” cu partea elvețiană. Nimic în acest dosar nu sugerează o largă consultare publică privind achiziția de cărbune și nici o implicare în procesul decizional a unor experți independenți. Sunt 60 de milioane de euro pariați pe un singur contract în numele a 500.000 de ieșeni, de care ar fi beneficiat în mod direct maximum 20% dintre ei, cei care mai sunt racordați la sistemul public de termoficare. Este echivalentul unei săli polivalente moderne în condițiile de preț din vara lui 2022 sau a opt parcări supraterane la prețurile din 2024.

Dacă pe legalitatea derulării contractului se vor pronunța judecătorii, lipsa de oportunitate a „deal”-ului și amatorismul Primăriei par cât se poate de evidente.

