Vă e dor de Dragnea? Puteţi să-i scrieţi o scrisoare, cică se simte rău. Iată adresa

”Este important pentru el să-i scrieți! Nu lăsați un patriot aflat la ananghie!”, încheie Ștefănescu, unul dintre foștii lideri care i-au rămas loiali lui Dragnea și îl vizitează regulat la penitenciar.

Redăm mai jos postarea lui Codrin Ștefanescu:

”Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el! Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā! Are nevoie de susținere și de o vorbā bunā! Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieți! Nu lāsați un patriot aflat la ananghie!”