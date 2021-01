Vă era dor de Şocoacă? Iacătă ce i-a mai trecut prin cap!

Ei bine, iacătă că vom face azi, aici, cuvenita rectificare şi vă vom prezenta cele mai recente luări de poziţie ale madamei advocate, numai bune de menţionat în manualul de istorie, dar la capitolul «’Tu-i mama ei de viaţă!»: „Ţara asta nu este a lui Orban, nu este a lui Iohannis şi în niciun caz a lui Arafat, care a venit în România şi a obţinut o cetăţenie, carei se poate şi lua. Şi cam asta lucrez eu acum: să îi iau cetăţenia lui Arafat, pentru că ne-a distrus destul. Lucrăm şi atacăm, o să vedeţi!” Da, chestiunea asta zice-se că Şoşoacă ar fi anunţat-o şi la Iaşi, înainde de campanie.

Şi încă una, ca să ne ţină până la vizita următoare (la medic): „Le mulţumesc tuturor medicilor şi personalului medical care a venit către mine şi mi-a dat dovezi... Care spun că această mască nu cauzează beneficii, ci din contră, pe termen lung, poate cauza boli ireversibile. O să le dau publicităţii”. Nu mai aşteptaţi, că n-o să dea nimănui nimic...

Ce tupeu pe capul lui Chirica: să dea el lecţii...

Şi pentru că tot veni vorba de Mihai Chirica în acest context înălţător şi onorant, ne-am amintit că tare ne-a mai amuzat în uichend, stimaţi telespectatori, cum a avut el tupeul ăla de s-a dus la liberalii ieşeni adunaţi în şedinţă şi, în calitatea lui de prim-vice de strânsură, le dădea el lecţii despre morală şi anticorupţie.

Pfuai... Păi cum vine asta, nene, să accepte atâţia liberali serioşi, de care am auzit că erau destui în sală, că nu toţi de acolo erau din ăia puşi pe şotii, asemenea umilire în public fără să spună ceva, sau să-l ia de chică vreunul pe papiţoi şi să-l pună înapoi în scaun, ca să-şi vadă de lungul nasului? Of, of, că urâte vremuri am mai ajuns să trăim, nenicule...

Alegeri în iunie sau la toamnă? Iaca miza!

Şi apropo de frământările liberalilor ieşeni, a căror agendă politică vedem că mai nou le-o face DNA-ul, haideţi să vă spunem una scurtă şi despre frământările existenţiale de la nivel naţional. Acolo unde, zice-se, în ultima vreme se discută foarte intens despre data congresului partidului.

Dacă nu ştiaţi, în primăvară expiră mandatul actualului lider, Orban. Iar acesta, zice-se, ar dori alegeri imediat după expirare, adicătelea prin iunie maxim. De ce? Păi, ca să fie un congres tot prin distanţare, şi unde Orban să nu poată da prea multe explicaţii la ce i se impută: scor mic la alegeri, cedări mari la negocieri cu USR etc. Ceilalţi, printre care Cîţu, Sighiartău, Boc şi Bolojan, zice-se că ar vrea alegeri interne în toamnă, ca să fie faţă în faţă, să poată da lovitura. Aşa că, vedeţi: e frig, dar se anunţă vară fierbinte!

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.