Va fi resuscitat proiectul Institutului Inimii de la Miroslava? Liberalii ieșeni spun că sunt bani și-l acuză pe ministrul Rafila

Proiectele fără precedent din județul Iași au nevoie de o susținere politică. Cu aceste cuvinte a început conferința de presă președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, care a ținut să evidențieze legătura dintre A8, Aeroport, Amenajarea Hidroenergetică Pașcani cu PNL. El a adus în discuție și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, a cărui nerealizare e pusă pe seama PSD. „Printr-un abuz fără precedent, acest proiect a fost eliminat din lista proiectelor din sănătate finanțate prin PNRR”, a spus el. Muraru l-a acuzat pe ministrul Sănătății că „a falsificat acea evaluare” în urma căreia IRMC a rămas sub linie, pe lista proiectelor de rezervă. „IRMC nu are în momentul de față nicio finanțare din partea Ministerului Sănătății, dar 6 dintre cele 27 de unități spitalicești care au semnat contractele de finanțare prin PNRR au pierdut practic această finanțare pentru că nu au respectat termenele contractuale . Ministerul Sănătății trebuie să constate acest lucru și să urce următoarele unități spitalicești pe listă”, a subliniat președintele PNL Iași, amintind că Institutul de la Miroslava este primul sub linia stabilită la selecția de acum un an și jumătate.

În alergare după doi iepuri

La întrebarea dacă repartizarea finanțării rămase astfel din PNRR către IRMC va putea finaliza proiectul până la sfârșitul lui 2026, anul raportării proiectelor PNRR, Costel Alexe, prezent și el la sediul PNL, a arătat tot spre ministrul Sănătății: „Alexandru Rafila trebuie să iasă să spună românilor de ce n-a fost în stare să facă o evaluare corectă, în urma căreia spitalele selectate pentru finanțare să fi fost deja cu contractele semnate și implementate. La acel moment, nu știa că va fi «parașutat» la Iași”, a adăugat președintele CJ, care este și vicepreședinte al PNL Iași.

Candidat din partea PSD Iași la Camera Deputaților, ministrul Rafila a declarat la rândul său în campanie că atât proiectul IRMC, cât și cel al noului Spital de Boli Respiratorii nu au fost abandonate și că vor fi făcute. Contractul pentru construirea celui de-al doilea este deja de un an în licitație, procedură care se desfășoară sub premisa găsirii sursei de finanțare. De altfel, în anunțul de licitație Consiliul Județean precizează că procedura va fi anulată dacă nu se va găsi finanțare până la sfârșitul lui 2024.

Cine deține paternitatea ideii capetelor A8 prin PNRR?

În privința autostrăzilor, Alexe a amintit că „autostrada A7 a fost inclusă în PNRR înainte ca pesediștii să vină la guvernare”. Guvernul Ciucă, alcătuit din miniștri PSD și PNL, a fost învestit pe 25 noiembrie 2021, după ce Guvernul Câțu rămăsese minoritar prin demisia miniștrilor USR. Costel Alexe a ținut să spună că „cele două capete ale A8 au fost incluse în PNRR aici la Iași de către Marcel Boloș, la acea vreme ministrul Fondurilor Europene”. „La solicitarea cui?”, a fost întrebat. „A PNL, evident”. „Nu a Asociației Moldova Vrea Autostradă?” „Nu, pentru că noi am făcut, iar la acea dezbatere de atunci de la Palatul Culturii (pe 2 decembrie 2020, cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, n.r.) au fost colegii de la MVA, Împreună pentru A8 și Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. Evident, cei de la MVA au insistat să prindem aceste două capete tocmai ca să începem această autostradă”, s-a corectat Alexe.

De altfel, pagina asociației pro-autostradă menționa cu patru ani în urmă că „membrii MVA au făcut un efort important și au transmis către Ministerul Fondurilor Europene argumentația necesară modificării PNRR (aflat în consultare publică), cu scopul introducerii a două capete A8 în Planul Național de Redresare și Reziliență și includerea întregii autostrăzi A8 în finanțarea Program Operațional Transport 2021-2027. La nivel declarativ, guvernul PNL a susținut această propunere încă de la întâlnirea din data de 2 decembrie 2020, însă este necesară și formalizarea propunerii cu argumente valide tehnice, economice și sociale, asupra cărora ne-am aplecat cât am putut de bine, pentru a susține negocierile ce urmează a fi purtate cu Comisia Europeană”.

Pe cele două capete nu se lucrează nici acum, după patru ani

„Includerea în PNRR asigură ireversibilitatea proiectului și securizează finanțarea întregii autostrăzi via POT. Să sperăm că promisiunile și declarațiile de astăzi vor deveni realitate și autostrada A8 va fi o certitudine!”, nota atunci, după discuțiile purtate la Iași pe 2 decembrie, Adrian Covăsnianu, membru fondator al MVA.

Patru ani mai târziu, contractele pentru cele două capete sunt atribuite, dar încă nu se lucrează efectiv pe niciunul dintre ele. Celelalte șase segmente din sectorul montan sunt în diferite stadii ale procedurilor de licitație. Cât privește sectorul ieșean al A8, acesta se află la nou-înființata Companie Națională de Investiții Rutiere care urmează să lanseze licitațiile pentru cele patru loturi în care a fost împărțit.

