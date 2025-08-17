Vacanță cu mașina: o cheie uitată înăuntru, un cauciuc care explodează sau un motor supraîncălzit – cum le rezolvăm? Sfaturi de la un specialist din Iași pentru șoferi 

O cheie uitată în mașină, un cauciuc care explodează la drum lung sau o supraîncălzire a motorului în plină vară pot transforma o plecare în vacanță într-un coșmar. Unul foarte costisitor.

„Ziarul de Iași” a discutat cu Mircea Nazaret, inginer auto la service-ul Ecomotors din Iași, despre greșelile frecvente pe care le fac șoferii, cum trebuie acționat în caz de defecțiuni și ce riscuri apar dacă nu facem verificările corecte înainte de drum. În articol sunt incluse și detalii despre costurile asigurării de asistență rutieră cu acoperire europeană și tarifele pentru tractările auto.

Cheia blocată în mașină: ce faci și ce să nu faci

Mircea Nazaret atrage atenția că, în cazul în care uităm cheia în interior și portierele se blochează, soluția nu este improvizația.

„O mașină bună, dacă simte cheia în interior, teoretic ar trebui să nu blocheze portierele. Dar mai sunt cazuri în care, dacă ai deschis doar portbagajul și ai lăsat cheile acolo, acesta se poate închide, nu detectează întotdeauna cheia, depinde de model. Cea mai simplă și ușoară soluție este să apelați la persoane specializate care descuie orice mașină. Altă variantă nu este. Nu spargem geamul, nu încercăm cu sârmă. Dacă spargem geamul și mergem cu el spart, cred că mai rău facem”, ne-a explicat Mircea Nazaret.

Protecție greșită: aditivi în ulei sau combustibil

Întrebat dacă există situații în care șoferii cred că își protejează mașina, dar de fapt îi fac mai mult rău, inginerul auto spune că cea mai frecventă greșeală este folosirea aditivilor în ulei sau combustibil.

„Cel mai des întâlnite sunt situațiile în care pun diferiți aditivi în uleiuri și în combustibil, crezând că astfel curăță sistemul, ajută ungerea sau scade consumul de ulei. Dar aditivul, în general, în afară de faptul că îngroașă uleiul și îi schimbă caracteristicile, nu ajută la problemele mecanice. Consumul de ulei este, de obicei, provocat de o problemă mecanică”, explică inginerul.

Motorul se supraîncălzește? Opriți și așteptați

Supraîncălzirea motorului este o situație frecventă. Specialistul din Iași explică pașii corecți pentru ca șoferul să rezolve problema fără să agraveze daunele.

„Dacă observăm că mașina se supraîncălzește și iese abur, nu facem nimic până nu se liniștește și nu se răcește motorul. Doar după ce se răcește se poate completa cu apă distilată sau antigel, dacă avem, și încercăm să mergem mai departe. Nu intervenim cât timp motorul clocotește sau dă lichid afară.”

Una dintre cele mai neglijate verificări înainte de plecarea la drum este starea anvelopelor. Chiar dacă multe persoane le consideră doar un detaliu minor, ele reprezintă adesea „veriga slabă” a mașinii, mai ales în condiții de temperaturi ridicate sau pe distanțe lungi, spune Mircea Nazaret.

„Când îi spui unui client că trebuie schimbate cauciucurile, mulți spun «lasă, mai merg așa». Dar, mai ales acum, când este foarte cald, iar cauciucurile sunt îmbătrânite, sau de iarnă, există riscul chiar și de explozie. Un cauciuc care se înfierbântă foarte tare și este vechi poate să crape pe circumferința lui și poți face explozie. Dacă ne pregătim de un drum lung, trebuie clar verificate”, avertizează inginerul ieșean.

Cât costă o asigurare de asistență rutieră cu acoperire europeană

Pe site-ul A24, spre exemplu, o asigurare Mobilitate 1 EU (15 zile) costă 60 de lei cu TVA, iar pentru 30 de zile ajunge la 91 de lei cu TVA. Pachetul include depanare pe loc, tractare auto și transport persoane, cu acoperire în Europa.

Vehiculul trebuie să fie în stare bună de funcționare, cu ITP valabil, înmatriculat în România și să se afle la reședința clientului în momentul achiziției, se menționează pe site.

Tot aici se precizează faptul că se acceptă autoturisme de pasageri (până la 8+1 locuri) sau motociclete, cu masa maximă admisă de 3.500 kg și dimensiuni de până la 7 m lungime și 2,4 m înălțime.

Prețuri la tractări auto: din Bacău la Iași – câteva sute de lei, din Italia în România mii de euro

Ciprian Ciur, fondatorul Tractări Auto Cip din Iași, a detaliat recent pentru „Ziarul de Iași” tarifele pentru tractări auto.

„Tariful este de 3 lei pe km dus-întors pentru mașini obișnuite, plus 1 leu/km pentru dube, SUV-uri mari sau vehicule grele. Nu contează dacă e zi, noapte, weekend sau sărbătoare – prețul rămâne același.”, ne-a spus Ciur.

Plecând de la acest tarif, reiese că o cursă Bacău – Iași costă aproximativ 600 de lei pentru un autoturism, în timp ce Florența (Italia) – Iași ajunge aproape 1.700 km dus, ceea ce înseamnă 3.400 km dus-întors. La 3 lei/km, costul ajunge la 10.200 lei (peste 2.000 euro). Dacă este o dubă sau un vehicul mai greu, prețul depășește 13.600 lei (aproape 2.700 euro).

În astfel de situații, Ciprian Ciur atrage atenția că „cea mai mare greșeală pe care o fac șoferii este să încerce să ajungă singuri la service cu mașina deja avariată.”

„Se poate agrava problema. Cel mai bine este să oprească într-un loc sigur și să sune la asistență”, recomandă el.

