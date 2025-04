Vacanța de Paște începe vineri. Elevii revin la cursuri pe 28 aprilie

Structura anului școlar 2024-2025

Modulul 1: de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024;

Modulul 2: de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025;

Modulul 3: de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 21 februarie 2025;

Vacanța de schi/mobilă: de sâmbătă, 22 februarie 2025, până duminică, 2 martie 2025;

Modulul 4: de luni, 3 martie 2025, până joi, 17 aprilie 2025;

Vacanța de primăvară: de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025;

Modulul 5: de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Anul școlar 2024-2025 are o durată de 36 de săptămâni și a început pe 9 septembrie. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 6 iunie 2025. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 13 iunie 2025. Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 27 iunie 2025. Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

