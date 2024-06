Vacanțele s-au scumpit cu 15-20%. Deja la Iași nu mai găsești sejururi în Grecia la agenții pentru iulie. Prețuri și destinații

Cei mai mulți turiști ieșeni care vor să-și cumpere sejururi de vacanță în afara țării și-au fixat în acest an ca destinație Creta, cea mai sudică insulă grecească la Marea Egee, spune Ovidiu Romanescu, agent de turism extern la una dintre cele mai mari agenții de turism din Iași:

„Toţi vor plajă cu nisip, cazare la hotel pe plajă și demi-pensiune”

Confortul este pe primul loc, observă agenții de turism din Iași, atunci când, după ce și-au fixat destinația, clienții vor cazarea în funcție de ceea ce își propun pentru vacanță. “Toţi vor plajă cu nisip, cazare la hotel pe plajă și demi-pensiune”. Maximum de confort, minimum de efort și tarife cât mai mici sunt cerințele principale. Iar cei care fac rezervări încă din toamnă pentru vacanța de vară din anul următor pot beneficia și de prețuri cu până la 30% mai mici.

“Dar aceasta nu e o regulă, pentru că reducerea vine exclusiv din tarifele de cazare. Așa că situația se poate schimba de la an la an, în funcție de ofertele hotelierilor. În an acest moment, doi adulți plătesc în medie cam 2.000 de euro pentru o vacanță de șapte zile în Creta. Cu zbor inclus și mic dejun. Dar sub acest preț e greu de găsit ceva mai ieftin, mai ales acum. Iar pe Antalia, e greu de găsit ceva sub 3.000 de euro. Anul acesta, spre deosebire de alți ani, clienții li s-a oferit și posibilitatea de a anula sejurul cu până la o lună înainte de plecare, fără a pierde banii. În general nu se întâmplă acest lucru, dar e un avantaj pe care clienții îl iau în considerare atunci când își plătesc pentru un sejur în afara țării”, spune Ovidiu Romanescu, de la Travis Tourism Iași.