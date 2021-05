Vaccinarea la medicii de familie va începe în această săptămână. Se fac ultimele pregătiri tehnice

În acelaşi timp, îi sfătuiesc pe toţi cei care vor să se vaccineze să nu ezite să meargă la cel mai apropiat centru de vaccinare din zonă. „În principiu, au fost semnate contractele cu CJAS, urmează să fie repartizate vaccinurile în funcţie de ce şi cum putem administra în cabinetele noastre şi asta se va face zilele următoare. Dar populaţia nu va rămâne nevaccinată pentru că se pot face vaccinurile la centre fără o temporizare foarte mare a pacienţilor care vor să fie imunizaţi”, a precizat dr. Anca Deleanu, preşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Iaşi. O problemă care trebuie luată în considerare este modul efectiv în care se va desfăşura vaccinarea – pentru un flacon de vaccin Johnson&Johnson trebuie să existe cinci oameni programaţi pentru a nu fi rispit serul.

Misiune dificilă pentru medicii de familie – convingerea celor reticenţi

De asemenea, medicii care fac parte acum din echipele din centrele de vaccinare spun în comunităţile unde există deja astfel de centre unde persoanele se pot imuniza, cel mai probabil va mai fi temporizată administrarea în cabinetele medicilor.

„Din ce am înţeles, acum urmează să se facă o distribuire a materialelor, altele decât vaccinul propriu-zis şi că vaccinul pentru zona Moldovei a ajuns la Iaşi şi urmează să fie împărţit. Oricum noi având centru de vaccinare în comună, la distanţă de cabinet de câteva sute de metri, am observat că pacienţii noştri s-au obişnuit”, a explicat dr. Dana Popescu, medic de familie în Deleni şi secretar al SNMF. Medicul mai spune că prezenţa centrului în comunitatea din Deleni i-a determinat pe locuitori să fie mai receptivi la ideea imunizării, mai ales când au văzut că vin oameni şi din alte zone. „Nu sunt doar oameni din Deleni care vin, cred că prezenţa centrului aici în comunitate nu a fost un lucru rău, au văzut că vin mulţi din alte zone să se vaccineze şi au prins curaj. A fost un stimulent pentru ei, în martie şi aprilie au fost cel puţin 3.600 de imunizări. În prima zi de Paşti am făcut doar 12 doze, dar apoi a început să crească numărul, în a doua zi - 48, azi (n.red. -marţi) deja sunt 60”, a mai spus dr. Dana Popescu, medic de familie.

Specialiştii spun că în momentul de faţă situaţia începe să devină tot mai complicată pentru că sunt momente în care au de-a face cu persoane reticente sau care nu cred în existenţa virusului şi care nu pot fi convinse nici în urma unei discuţii aprofundate şi cu argumente ştiinţifice. „Sunt persoane care au spus că mai aşteaptă şi acum într-adevăr au venit să se vaccineze, însă sunt şi cei care refuză vehement. Mai am o speranţă pentru mediul rural acum când încep să vină copiii din străinătate vin şi părinţii la vaccin. Copiii lor vin cu altă mentalitate, care este de ajutor în acest context”, a completat dr. Popescu.