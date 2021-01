Vaccinări la liber în unele spitale. Medicii preferă să salveze oamenii în loc să respecte tot felul de proceduri birocratice

Se pare că centrul de vaccinare organizat în Spitalul Județean Suceava s-a trezit miercuri că are 420 de doze de vaccin și doar 350 de persoane programate la vaccinare. Ca să nu irosească dozele, a vaccinat și persoane doritoare care nu erau angajate în sistemul sanitar public sau privat.

„Am aflat de la o vecină cum că s-ar vaccina oamenii la liber la Spitalul Județean, am adus informația acasă, ne-am echipat (ea și soțul - n.r.) și am plecat la spital, unde am întrebat paznicul, domnul de la barieră, despre ce este vorba, ne-a îndrumat spre Ambulatoriu și am stat la rând frumos, ordonați, afară, la aer liber, la distanță unii de alții. Atunci când ne-a venit rândul, am intrat într-o cameră de triaj, unde ni s-a luat temperatura, am fost chestionați vizavi de istoricul medical al fiecăruia și eligibili fiind pentru vaccin, am fost vaccinați cu prima doză de vaccin Pfizer”, a relatat Diana Marin la Digi24.

Ea a spus că i s-a dat adeverința de vaccinare și i s-a spus că va fi contactată ulterior pentru a fi anunțată despre data de rapel.

„Așteptam cu nerăbdare și credeam că ne vine rândul la vaccinat undeva prin vară. Am fost niște norocoși. Noi când am plecat de acasă nu am crezut deloc că este adevărat. Am plecat că altă treabă oricum nu aveam și s-a întâmplat foarte repede, în condițiile în care la rând eram și pensionari, și oameni mai tineri, au venit chiar și doi polițiști în uniformă, iar atunci când am ajuns în preajma Ambulatoriului, au ieșit de acolo niște domni în uniforme de pompieri, cu măscuțe pe care era drapelul și scria 'Pompierii', și i-am întrebat: Ați fost, v-ați vaccinat? Este adevărat?”, a povestit femeia la Digi24. Ea a mai spus că la rând au fost și persoane în vârstă, și persoane tinere, maximum 15 persoane.La începutul acestei luni, o inițiativă similară, de a vaccina la liber cu dozele de vaccin rămase, a managerului de la Spitalul Găești, Laurențiu Belușică, a fost criticată de autorități, iar Ministerul Sănătății a trimis în control DSP-ul. Până la urmă, medicul a fost nevoit să trimită oamenii acasă.

Pe de altă parte, între timp, și în România se aplică măsura administrării de 6 doze dintr-un flacon de vaccin din care inițial se extrăgeau 5 doze, conform declarațiilor ministrului sănătății. „În momentul acesta avem aprobarea de la Autoritatea Europeană a Medicamentului şi în România, de asemenea folosim şase" doze, a spus Vlad Voiculescu, joi seara, la TVR, citat de Agerpres.

Sursa: digi24.ro