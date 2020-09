Vaccinul BCG, antrenor pentru imunitate. Ce se întâmplă în cazul COVID-19?

În goana după un leac pentru COVID-19, oamenii de ştiinţă s-au uitat şi spre soluţii mai vechi care au ajutat omenirea să scape de boli infecţioase. Vaccinul BCG, de pildă, e un vaccin vechi, dezvoltat iniţial pentru tuberculoză, dar care are un efect stimulator asupra sistemului imunitar şi oferă astfel o acţiune eficientă preventivă şi împotriva altor infecţii. Ar putea avea un asemenea efect şi împotriva COVID-19. Ipoteza aceasta este în studiu, iar unul dintre cercetătorii care s-au aplecat asupra ei, în Olanda, este românul Mihai Netea, imunolog şi profesor la Universitatea Radboud din Nijmegen.

„Vaccinul BCG este studiat în prezent în toată lumea, sunt în jur de 10-12 studii care se efectuează în acest moment atât în Europa, cât şi în Africa, Australia şi Statele Unite. Studiul pe care l-am publicat (la începutul lunii septembrie - n.r.) a fost de fapt pornit chiar înainte de criza COVID, pentru că noi ştiam şi bănuiam că vaccinul BCG poate avea efecte benefice împotriva infecţiilor. Studiul a început cu un an şi jumătate-doi în urmă, când am încercat să-l folosim împotriva tuturor tipurilor de infecţii, inclusiv gripă, pneumonie şi aşa mai departe, la oameni în vârstă, de peste 65 de ani”, a explicat la Digi24 profesorul Mihai Netea.

„După urmărirea unui grup de pacienţi care au primit BCG şi a unui grup de pacienţi care au primit un placebo, am numărat practic numărul de infecţii pe care ei le-au avut timp de un an şi am observat că oamenii care au primit BCG au avut cu aproximativ 80 la sută mai puţine infecţii respiratorii faţă de pacienţii care au primit un placebo. Asta înseamnă că, de exemplu, din zece oameni, în jur de patru oameni au făcut o infecţie virală respiratorie în grupul de control şi numai o persoană a făcut această infecţie în grupul vaccinat BCG”, a detaliat Mihai Netea.

„Asta nu înseamnă însă că ştim ce se întâmplă contra la COVID-19”, a subliniat profesorul. „Majoritatea infecţiilor respiratorii pe care noi le-am văzut nu au fost COVID-19, au fost pneumonii, gripe şi aşa mai departe, studiul fiind început înainte de apariţia pandemiei”, a precizat Mihai Netea.

Citiţi materialul integral pe digi24.ro