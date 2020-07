Val de cazuri pozitive cu noul coronavirus în fotbalul spaniol

"Persoana infectată este asimptomatică, în stare bună de sănătate şi izolată acasă. FC Sevilla a comunicat imediat aceste informaţii tuturor autorităţilor competente de sport şi sănătate, a izolat persoana infectată, a suspendat temporar antrenamentele echipei ca măsură preventivă şi a efectuat acţiuni de dezinfectare, respectând cu stricteţe protocoalele stabilite pentru aceste situaţii. FC Sevilla intenţionează să reia antrenamentele, individual şi cu toate măsurile aplicabile, joi după-amiază, cu condiţia ca rezultatele celui de-al doilea test efectuat să fie negative", a precizat FC Sevilla.

Gruparea andaluză ar trebui să joace cu AS Roma, joia viitoare, în Germania, în optimile de finală ale Ligii Europa. Un membru al primei echipe a clubului Almería a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Marca precizează că se aşteaptă şi confirmarea unui al doilea caz. Almería a încheiat sezonul pe locul 4 în liga a doua spaniolă şi este calificată pentru a juca play-off-ul de promovare. "În conformitate cu protocolul stabilit de La Liga şi CSD (n.r. - echivalentul spaniol al Ministerului Sporturilor), această persoană, care nu are simptome şi are o stare de sănătate bună, a fost plasată în izolare", a arătat clubul.

Un caz al unui jucător pozitiv a anunţat şi Real Zaragoza, locul 3 în liga a doua, echipă de asemenea calificată în turneul de promovare. "În dimineaţa acestei zile de miercuri, după ce a participat normal la şedinţele de luni şi marţi, una dintre persoanele care au fost testate luni a avut diverse simptome compatibile cu boala. Imediat, el a contactat şeful serviciilor medicale de la Real Zaragoza. Membrii echipei trebuie să rămână izolaţi acasă, iar toate antrenamentele au fost suspendate", a menţionat gruparea din Zaragoza.

Marţi, şi atacantul echipei Real Madrid Mariano Diaz a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Díaz a intrat în izolare la domiciliu şi nu s-a antrenat alături alături de coechipierii săi. El va rata meciul cu Manchester City, de săptămâna viitoare, din optimile Ligii Campionilor. După încheierea campionatului Spaniei, Mariano a beneficiat, la fel ca restul jucătorilor, de câteva zile libere, iar la revenirea la antrenamente a fost testat pozitiv.

În Franţa, clubul FC Nantes a anunţat cinci noi cazuri pozitive cu noul coronavirus, ridicând la opt numărul total, astfel că meciul amical programat cu Charleroi, sâmbătă, în Belgia, a fost anulat. "Departamentul medical al clubului îşi continuă monitorizarea individuală a întregului grup profesionist. Persoanele pozitive vor fi izolate pentru următoarele zile. Clubul continuă să lucreze în strânsă colaborare cu ARS (n.r. - Agenţia Regională de Sănătate), pentru a limita răspândirea virusului. FC Nantes aplică strict instrucţiunile autorităţilor sanitare, încă de la începutul crizei", a precizat clubul din Ligue 1. Precedentele cazuri de la FC Nantes au fost înregistrate joi.