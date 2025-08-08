Val de sesizări împotriva Primăriei din cauza autorizațiilor de construire. Instituția riscă amenzi usturătoare

Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitatea riscă amenzi usturătoare dacă nu face pași pentru eficientizarea activității în urbanism.

„Ziarul de Iași” a relatat recent despre sancțiunea de 10.000 lei dată Primăriei pentru că nu a respectat termenul legal pentru emiterea unei autorizații de construire. Între timp, la solicitarea ZDI, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a comunicat că au fost depuse 64 sesizări la adresa municipalității în baza ordonanței de urgență 31/2025.

Amenda de 10.000 de lei a fost confirmată de ISC

ISC a confirmat că amenda de 10.000 lei este singura aplicată până acum. Celelalte sesizări sunt în etape diverse de soluționare, fiind depuse în ultimele două luni. Potrivit informațiilor „Ziarul de Iași”, ISC nu se va opri la o singură amendă.

„Întrucât petenții nu au făcut dovada anexării niciunei declarații pe propria răspundere, Inspectoratul Județean de Construcții Iași a solicitat clarificări de la Primarul Municipiului Iași. Având în vedere că solicitările de clarificări au fost înaintate în cursul lunii iulie a anului curent, Municipiul Iași încă nu a dat curs acestora”, a precizat ISC.

Declarația pe propria răspundere la care face referire ISC este prevăzută de Legea nr. 50/1991, actualizată. Aceasta poate fi asumată de beneficiar în situațiile în care un aviz solicitat nu a fost emis în termenul legal, deși documentația completă a fost depusă, inclusiv eventualele clarificări sau completări.

În baza unei astfel de declarații, autoritatea competentă poate continua procedura de autorizare și poate emite autorizația de construire, fără a mai aștepta avizul respectiv. Dar, acesta este o posibilitate, nu o obligație: autoritatea decide dacă continuă procesul în astfel de cazuri.

„Analizăm fiecare speță în parte, dar unele dintre ele sunt dosare incomplete din partea beneficiarilor. E adevărat că și beneficiarii așteaptă anumite avize de la alte instituții care nu sunt în coordonarea Primăriei, dar în situațiile astea nu avem cum să avansăm cu documentațiile depuse de beneficiari”, a susținut Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei.

Studiu al Băncii Mondiale: 382 de zile pentru emiterea unei autorizații la Iași

Activitatea de urbanism din Iași are probleme majore. Numeroși dezvoltatori imobiliari acuză tergiversări nejustificate în eliberarea unei autorizații și chiar a unui certificat de urbanism. Nu puține au fost momente în care oameni aduși în pragul disperării de funcționarii Primăriei au protestat în fața Palatului Roznovanu.

Întârzierile și deficiențele în gestionarea urbanismului la Iași au fost confirmate recent și de un studiu al Băncii Mondiale. Iașul a ocupat ultimul loc între cele 9 orașe ale României în ceea ce privește timpul de răspuns al Primăriei pentru emiterea unei autorizații de construire.

Dacă la Oradea o autorizație este emisă în 53 de zile, la Iași sunt necesare nu mai puțin de 382 de zile. În același timp, investitorii de la Iași plătesc, în medie, cu 12.500 lei mai mult pentru o autorizație, comparativ cu Craiova unde astfel de costuri sunt cele mai mici din țară.

„Aceste diferențe de costuri se datorează, în primul rând, avizelor suplimentare cerute de agențiile specializate, cum ar fi Autoritatea Aeronautică Civilă și Comisia de Versanți a municipalității, care sunt necesare doar în anumite orașe, precum Iași”, se precizează în studiul citat.

La toate aceste deficiențe se adaugă lipsa unui Plan Urbanistic General (PUG) actualizat. Primăria Iași coordonează direcțiile de dezvoltare a orașului după un document strategic întocmit în secolul trecut. Absența unui cadru urbanistic adaptat realităților actuale contribuie la blocajele din procesul de autorizare: de exemplu, încă există în oraș zone de intravilan (extins) care nici măcar nu sunt reglementate urbanistic.

