Val de traumatisme în UPU Iași. Zeci de pacienți ajung zilnic cu fracturi, iar secțiile de ortopedie sunt arhipline

De Ancuta POPA
joi, 07 august 2025, 03:31
Zeci de pacienți ajuns zilnic în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași cu traumatisme. Majoritatea fiind fracturi cauzate de căderi accidentale.

Din cauza numărului mare de cazuri, secția de ortopedie funcționează la capacitate maximă, iar pacienții sunt, adesea, redirecționați către alte secții ale spitalului din lipsă de locuri.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași, a explicat că numărul cazurilor de fracturi este foarte ridicat, între 15 și 30 în fiecare zi, acestea fiind cauzate de căderi de pe scări, din copaci sau persoane cărora li se face rău și cad din picioare. Deși multe dintre leziuni pot fi tratate, protocoalele actuale recomandă frecvent intervenția chirurgicală, ceea ce implică internarea pacienților. Din cauza lipsei de locuri în ortopedie, mulți dintre aceștia sunt nevoiți să rămână în saloanele UPU sau în cele ale secției de chirurgie, în așteptarea unui pat disponibil.

„Foarte multe dintre acestea sunt vârstnice care cad și suferă fracturi, de mână, de șold, de femur. Este plin tot timpul. Din acest motiv, am sprijinit internările găsind locuri provizorii în alte secții. Chirurgia, de exemplu, a preluat o parte dintre pacienți”, a precizat prof.dr. Cimpoeșu.

