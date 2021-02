COMUNICAT DE PRESA

Totodată, luna iubirii ne inspiră să dăruim mai mult, iar Palas vine cu sugestii de cadouri pentru toți îndrăgostiții. Poți să-ți surprinzi iubita cu o cină romantică sau să alegeți împreună mașina pentru aventurile în doi, iar dacă deja a spus „DA”, Congress Hall vă oferă verighetele pentru marele eveniment.

Perioada următoare este dedicată iubirii la Palas. Și cum altfel să petreci Ziua Îndrăgostiților, dacă nu cu o doză de romantism? Alege o cină altfel decât multiplele mese de seară de-a lungul anului, una în care mâncarea să ispitească la dialoguri apetisante, iar ambianța restaurantului să fie în armonie cu mesajul pe care vrei să i-l transmiți persoanei iubite. Restaurantele de la Palas îți propun oferte delicioase, o masă doar pentru voi doi și amintiri speciale. Orice locație vei alege, vei avea parte de un festin pentru trup și spirit alături de jumătatea ta!

Iubirea are însă mai multe forme, așa că indiferent dacă ești îndrăgostit de mașinile elegante sau sport, dacă le preferi pe cele eco-friendly sau pe cele clasice, la Palas vei găsi modelul care ți se potrivește. De vineri până marți, 12 – 16 februarie 2021, în cadrul „Love at first sight – Auto best deals” din zona Atrium poți descoperi autovehicule de la cele mai importante mărci auto din România, le poți testa și, de ce nu, le poți achiziționa. Astfel, vei descoperi noile modele de la Opel, Mazda, Honda, Peugeot, Citroën, Hyundai, Dacia, Renault și poți afla detalii despre noua gamă Suzuki. De asemenea, poți să faci cunoștință cu noile Volvo, Ford, Ssangyong, Skoda, poți să explorezi avantajele noului model Tesla și să afli amănunte despre autoturismele Jac. Expoziția auto cu vânzare este asigurată de cele mai importante reprezentanțe auto din Iași – ATI Motos Holding, Tester Grup, Mega Auto, Open Auto Center, Bras Renault și Doly. Toate mașinile vor beneficia de pachete promoționale!

Niciodată nu e prea devreme să-ți faci planuri pentru nuntă! Îndrăgostiții care au decis să facă următorul pas și aleg să-și celebreze marele eveniment în ambientul rafinat al sălilor de la Palas Congress Hall au parte de premii. Congress Hall oferă primelor cinci cupluri hotărâte să-și anunțe nunta anul acesta câte un voucher în valoare de 2.000 lei, pe care îl pot folosi pentru a-și alege verighetele de la Teilor. Mai multe detalii despre cum poți intra în posesia simbolurilor iubirii găsești pe www.congresshall.ro.

Cadourile fac pe oricine să se simtă prețuit și special, așa că o surpriză inedită nu poate decât să aducă un plus de bună dispoziție, iar brandurile din Palas s-au pregătit cu o mulțime de oferte speciale, de la bijuterii, flori, ciocolată, până la cărți, albume muzicale, accesorii, produse de make-up, gadget-uri sau ținute în tendințe.

Vino să celebrezi dragostea la Palas!