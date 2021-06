Valeriu Gheorghiţă: „La sfârşitul lunii august, 9 din 10 cazuri de COVID-19 vor fi cu tulpină Delta“. Sunt eficace vaccinurile împotriva tulpinii indiene?

Pentru august se estimează circa 70% circulaţia acestui virus, adică din toate cazurile de COVID-19, 70% vor fi cauzate de tulpina Delta. La sfârşit de august se estimează chiar o creştere la 90%”. Tulpina Delta este una dintre cele mai bine adaptate şi are mutaţii care îi conferă o putere mai mare de răspândire. India a clasificat Delta plus – o nouă tulpină a coronavirusului – drept „variantă îngrijorătoare”, dar oamenii de ştiinţă spun că este prea devreme pentru a afla dacă ea reprezintă o ameninţare semnificativă. Delta plus, identificată prima dată în aprilie, a fost descoperită în aproximativ 40 de eşantioane din trei state: Maharashtra, Kerala şi Madhya Pradesh. Cel puţin 16 dintre aceste probe au fost găsite în Maharashtra, unul dintre statele cele mai afectate de pandemie. De asemenea, ea a fost găsită şi în alte nouă ţări – SUA, Marea Britanie, Portugalia, Elveţia, Japonia, Polonia, Nepal, Rusia şi China. Tulpina originală Delta, extrem de contagioasă, s-a răspândit până acum în 80 de ţări.