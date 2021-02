Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, marti, ca nu putem exclude posibibilitatea unui al treilea val al pandemiei de coronavirus care, avand in vedere contagiozitatea crescuta a noii tulpini, sa aiba un impact epidemiologic ridicat. Gheorghita indeamna cat mai multe personane sa se programeze pentru vaccinarea cu AstraZeneca, disponibila in prezent, si anunta ca din 15 martie va reincepe si vaccinarea cu serul Pfizer.

"Avem doze disponibile de la trei companii diferite. (...) Avem posibilitatea sa acceleram campania de vaccinare, tinand cont de faptul ca, intr-adevar, conform datelor disponibile nu putem exclude posibilitatea unui al treilea val care, tinand cont de contagiozitatea crescuta a acestei noi tulpini, s-ar putea sa aiba un impact epidemiologic destul de ridicat", a afirmat, marti, Valeriu Gheorghita.

Gheorghita a explicat ca "este important sa ne protejam".

Gheorghita precizeaza ca in luna martie vor fi deschise noi cabinete de vaccinare, cel putin 200 de noi centre de vaccinare, unde se va folosi serul Pfizer.

Programarile pentru vaccinarea cu Pfizer vor fi reluate in prima saptamana din martie, iar vaccinara efectiva din 15 martie, ceea ce va da posibilitatea ca 12.000 de personae sa fie vaccinate in plus zilnic.

Aflati amanunte de pe ziare.com.