Valve lansează un rival pentru Nintendo Switch

Noua consolă a celor de la Valve are un touchscreen 720p de 7inch şi este dotată cu un giroscop pentru controlarea jocurilor prin mişcare. Steam Deck are o mulţime de butoane. Alături de două controlere pentru degetele mari, există un D-Pad, căruia i se alătură clasicele butoane ABXY, iar sub controlere sunt două trackpad-uri. Mai există două butoane pe cele două margini ale consolei şi alte patru butoane poziţionate pe spatele acesteia, câte două pe fiecare parte.

Consola are în dotare un procesor Zen 2 CPU cu 8 fire de execuţie, o soluţie grafică AMD RDNA 2 cu 8 nuclee şi 16GB LPDDR5 RAM. Pentru stocare sunt disponibile trei opţiuni: 64GB eMMC, 256GB NVMe SSD şi 512 NVME SSD.

Există suport pentru carduri de memorie, ieşire audio de 3,5 mm şi un port USB-C pentru alimentare, HDMI, Ethernet şi transfer de date. La fel ca Switch, Steam Deck poate fi conectată la un TV prin intermediul unui dock.

Producătorul a fost destul de vag când a venit vorba de autonomia consolei, care rulează o versiune nouă de SteamOS (bazată pe Linux), spunând doar că aceasta va fi de câteva ore. SteamOS va fi disponibilă din decembrie şi va costa, în funcţie de spaţiul de stocare ales, 400 de dolari, 530 de dolari sau 650 de dolari.