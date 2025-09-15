MICA PUBLICITATE
Local

Vameșii din Sculeni au amendat un șofer de autobuz din cauză că unii pasageri aveau asupra lor cantitatea legală de țigări

De Alex ZĂNOAGĂ
luni, 15 septembrie 2025, 03:37
Vameșii din Sculeni par să-l fi sancționat pe un șofer deoarece nu le-a dat „dreptul”. El a primit o amendă de 5.000 de lei pentru că asupra unor călători au fost găsite țigări, deși acestea nu depășeau cantitatea regulamentară. Procesul-verbal a fost anulat de judecători, întrucât în instanță nu a fost adusă nicio dovadă că șoferul ar fi încălcat legea.

Petru C. era șofer pe un autobuz care făcea cursa Iași – Bălți și retur. Pe 1 mai 2023, autobuzul a fost supus controlului vamal în punctul de trecere a frontierei de la Sculeni. Asupra șoferului nu s-a găsit nicio țigară. Ulterior, au fost verificați și pasagerii. Dintre cei 41 de călători din autobuz, 8 aveau asupra lor câte două pachete de țigări, cantitatea permisă de lege a fi introdusă în țară. Petru C. a explicat ulterior judecătorilor că cei 8 călători declaraseră că țigările le aparțin. Cu toate acestea, vameșii trăseseră concluzia că toate țigările îi aparțineau lui și îl amendaseră.

Procesul-verbal depus de ANAF la dosar era corect

Procesul-verbal depus de ANAF la dosar era corect întocmit, magistrații Judecătoriei neidentificând niciun motiv de declarare a nulității sale. Dacă însă actul era legal întocmit, temeinicia sa era discutabilă. Conform legii, un proces-verbal se bucură de prezumția de temeinicie dacă faptele consemnate au fost constatate personal de agent și nu există nicio dispoziție legală care să-l oblige la folosirea unui dispozitiv de înregistrare. Dacă legea prevede această obligație, procesul-verbal este temeinic doar însoțit de înregistrarea tehnică aferentă. De asemenea, procesul-verbal poate fi susținut și cu alte mijloace de probă, dacă legea o permite.

Ce au decis judecătorii?

În privința amenzii aplicate lui Petru C., nu se putea spune că vameșii constataseră personal cele consemnate în procesul-verbal. Țigările nu fuseseră găsite asupra șoferului învinuit, ci asupra unor pasageri. În această situație, vameșii trebuiau să demonstreze că țigările aparțineau șoferului. Or, procesul-verbal nu era însoțit de declarațiile călătorilor. La întrebarea judecătorilor, reprezentanții ANAF au precizat că declarațiile călătorilor nu fuseseră consemnate în scris și nici nu dețineau înregistrări video. În procesul-verbal nu erau nici măcar consemnate numele călătorilor, fiind astfel imposibilă identificarea lor pentru a putea fi audiați. Pe scurt, nimic nu dovedea că șoferul încălcase legea, în afara simplei aprecieri a vameșilor. Magistrații Judecătoriei au admis plângerea contravențională depusă de Petru C. și au dispus anularea procesului-verbal de sancționare. Sentința Judecătoriei nu este definitivă.

Etichete: balti, vama sculeni

Comentarii

