Vameșii din Sculeni au amendat un șofer de autobuz din cauză că unii pasageri aveau asupra lor cantitatea legală de țigări

Vameșii din Sculeni par să-l fi sancționat pe un șofer deoarece nu le-a dat „dreptul”. El a primit o amendă de 5.000 de lei pentru că asupra unor călători au fost găsite țigări, deși acestea nu depășeau cantitatea regulamentară. Procesul-verbal a fost anulat de judecători, întrucât în instanță nu a fost adusă nicio dovadă că șoferul ar fi încălcat legea.

Petru C. era șofer pe un autobuz care făcea cursa Iași – Bălți și retur. Pe 1 mai 2023, autobuzul a fost supus controlului vamal în punctul de trecere a frontierei de la Sculeni. Asupra șoferului nu s-a găsit nicio țigară. Ulterior, au fost verificați și pasagerii. Dintre cei 41 de călători din autobuz, 8 aveau asupra lor câte două pachete de țigări, cantitatea permisă de lege a fi introdusă în țară. Petru C. a explicat ulterior judecătorilor că cei 8 călători declaraseră că țigările le aparțin. Cu toate acestea, vameșii trăseseră concluzia că toate țigările îi aparțineau lui și îl amendaseră.

Procesul-verbal depus de ANAF la dosar era corect

Procesul-verbal depus de ANAF la dosar era corect întocmit, magistrații Judecătoriei neidentificând niciun motiv de declarare a nulității sale. Dacă însă actul era legal întocmit, temeinicia sa era discutabilă. Conform legii, un proces-verbal se bucură de prezumția de temeinicie dacă faptele consemnate au fost constatate personal de agent și nu există nicio dispoziție legală care să-l oblige la folosirea unui dispozitiv de înregistrare. Dacă legea prevede această obligație, procesul-verbal este temeinic doar însoțit de înregistrarea tehnică aferentă. De asemenea, procesul-verbal poate fi susținut și cu alte mijloace de probă, dacă legea o permite.

Ce au decis judecătorii?

În privința amenzii aplicate lui Petru C., nu se putea spune că vameșii constataseră personal cele consemnate în procesul-verbal. Țigările nu fuseseră găsite asupra șoferului învinuit, ci asupra unor pasageri. În această situație, vameșii trebuiau să demonstreze că țigările aparțineau șoferului. Or, procesul-verbal nu era însoțit de declarațiile călătorilor. La întrebarea judecătorilor, reprezentanții ANAF au precizat că declarațiile călătorilor nu fuseseră consemnate în scris și nici nu dețineau înregistrări video. În procesul-verbal nu erau nici măcar consemnate numele călătorilor, fiind astfel imposibilă identificarea lor pentru a putea fi audiați. Pe scurt, nimic nu dovedea că șoferul încălcase legea, în afara simplei aprecieri a vameșilor. Magistrații Judecătoriei au admis plângerea contravențională depusă de Petru C. și au dispus anularea procesului-verbal de sancționare. Sentința Judecătoriei nu este definitivă.

