Vânzarea unei fabrici fanion a Iașului comunist s-a blocat: niciun investitor la orizont. Licitație nouă, prețul tot cel vechi: 7,6 milioane euro

Deși ultima rundă de vânzare s-a desfășurat luna trecută, niciun ofertant nu s-a prezentat. Prin urmare, procesul va continua în speranța atragerii unor investitori, viitoarea licitație fiind programată în septembrie. Prețul rămâne același: 38,4 milioane lei.

După aproape un deceniu de încercări eșuate de valorificare, fosta fabrică de produse lactate Lactis Iași este scoasă din nou la licitație. Deși ultima rundă de vânzare a avut loc luna trecută, nici de această dată nu s-au prezentat ofertanți, drept urmare, demersurile vor continua.

Situată pe Bulevardul Metalurgiei nr. 8, fabrica se întinde pe un teren generos de 16.080,39 mp și include clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine și alte facilități industriale. Bunurile se vând în bloc, iar prețul de pornire rămâne neschimbat: 38.400.000 lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 7,6 milioane euro.

Vânzare îngreunată din două direcții

Lichidatorul judiciar explică faptul că procesul de valorificare a activului Lactis Iași este îngreunat din două direcții: pe de o parte, din cauza prețului ridicat, iar pe de altă parte, din cauza situației juridice și logistice complexe din curtea fostei fabrici, unde mai funcționează alte firme și există mai mulți proprietari.

„Nu am avut niciun ofertant. Observ că asta se întâmplă de mai multă vreme. Ofertanți înscriși cu plata taxelor și cumpărarea caietului de sarcini, așa ceva nu s-a întâmplat de câțiva ani. Așa, ca intenție, unii mai întreabă, se mai interesează, dar atât. E mare suma, acesta este impedimentul. Și până când presiunea imobiliară în zonă nu va fi suficient de mare o să fie complicat de valorificat”, a apreciat pentru „Ziarul de Iași” Adrian Ababei, lichidatorul judiciar.

Altfel spus, în ciuda unor semnale din piață, se observă clar lipsa de interes real din partea investitorilor. Prețul de pornire, considerat ridicat, descurajează participarea efectivă la licitație, iar lichidatorul sugerează că doar o creștere semnificativă a valorii imobiliare în zonă ar putea schimba situația.

„Cu atât mai mult cu cât suntem în curte cu încă doi sau trei proprietari individuali, firme și persoane fizice. Și aici este un impediment. Cine ar dori să cumpere întreaga proprietate ar trebui să discute, să negocieze și cu ceilalți proprietari pentru a lua întreaga suprafață și toate clădirile din zonă”, a mai precizat lichidatorul judiciar.

Acesta a mai spus că prețul rămâne fix, specialistul în insolvență mizând pe apariția unui investitor dispus să accepte provocarea.

Următoarea licitație: 9 septembrie 2025

Viitoarea licitație publică cu strigare este programată pentru data de 9 septembrie, ora 9.00, la biroul lichidatorului din Iași, bd. Metalurgiei nr. 8 (în incinta SC Lactis SA). Activul scos la vânzare este „Punct de lucru Iași – Fabrica de Produse Lactate Iași”.

Fondată în 1977, Întreprinderea de Colectare și Industrializare a Laptelui Iași a fost un pionier în industria alimentară românească, fiind prima fabrică din țară care a introdus ambalarea laptelui în pungi de plastic. De-a lungul anilor, a preluat materie primă din întreaga regiune a Moldovei, devenind un reper pentru orașul Iași. După falimentul din 2016, fabrica a trecut prin zeci de licitații fără succes.

