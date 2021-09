VAR la toamna viitoare

Alexandru Deaconu explică de ce este nevoie de o perioadă lungă de pregătire a arbitrilor pentru uzul asistenţei video

Vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, a declarat, miercuri, că pentri implementarea sistemului VAR este nevoie de o perioadă de aproximativ zece luni pentru pregătirea arbitrilor. Pregătirea a început în această săptămână. Întrebat când va fi folosit sistemul VAR în România pentru prima dată, Deaconu a răspuns: “Nu pot să răspund în momentul ăsta. Avem nevoie de aproximativ zece luni pentru pregătirea arbitrilor. FIFA monitorizează atent acest proces şi pentru a putea trece la următorul pas e nevoie de validarea FIFA. Sunt nişte paşi pe care trebuie să îi completăm obligatoriu, FIFA spune clar că aceşti paşi nu pot fi săriţi”.

Alexandru Deaconu a precizat că în acest moment se desfăşoară faza de pregătire offline. “Săptămâna trecută am primit toate echipamentele şi mulţumim deţinătorul drepturilor de televiziune, respectiv EAD. Săptămâna trecută au fost instalate echipamentele în birourile CCA, iar începând de luni am drumul la pregătirea practică a arbitrilor. Se familiarizează cu sistemul. Noi aşteptăm cel mai mult implementarea acestui sistem, pentru că îi va ajuta în situaţiile în care apar nişte greşeli clare, evidente, sau vor fi incidenter care nu pot fi detectate în timpul jocului. Avem două echipe de arbitri care sunt deja certificate VAR, cea a lui Istvan Kovacs şi cea a lui Ovidiu Haţegan. Procesul de implementare a VAR s-a declanşat în octombrie 2019. În martie 2020 a venit pandemia, din motive obiective aproape un an nu s-a întâmplat nimic. Proiectul a fost reluat la începutul acestui an. Au fost foarte multe discuţii împreună cu partenerii FRF, respectiv ai CCA, LPF şi cu deţinătorul drepturilor de televiziune şi într-un final am reuşit să aducem acest sistem în România”.

Marţi, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că furnizorul de tehnologie pentru asistenţă video în fotbalul românesc a livrat zilele trecute simulatoarele pentru pregătirea arbitrilor, acestea fiind instalate la sediul Comisiei Centrale a Arbitrilor, şi că pregătirea practică a început.