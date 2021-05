Vasile Cîtea: „Radiografia unei săptămâni în care trădarea a fost traseistă politic” (P)

Spuneam că fac radiografia unei săptămâni în care trădarea a fost traseistă politic. Marți, senatorii și deputații au respins propunerea noastră de înființare a unei comisii de anchetă privind datele pandemiei de COVID-19. 156 de voturi au fost „pentru”, 230 de voturi „împotrivă” şi nicio abţinere. Parlamentarii USR PLUS au spus că refuzul lor de a vota o astfel de comisie este întemeiat. Declarativ, Ministerul Sănătăţii lucrează la un raport privitor la datele pandemiei, spun ei și tot un USR-ist demontează această teorie spunând că Guvernul Orban a măsluit datele pentru a organiza alegeri.

E trădare de partid sau proastă comunicare?

Eu știu doar că Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat că au fost descoperite erori de raportare în aplicaţia CoronaForms în cazul a aproximativ 1.000 de pacienţi cu COVID-19 decedaţi, iar comisia a fost refuzată. Am să spun cu nume și prenume ieșenii care au votat împotrivă: Cosette Chichirău (USR PLUS), Sorin Năcuță (PNL), Monica Berescu (USR PLUS), Alexandru Kocsis (PNL), Filip Hăvârneanu (USR PLUS), Alexandru Muraru (PNL), Iuliana Scântei (PNL), Cristi Berea (USR PLUS) și Marius Bodea (USR PLUS).

Rămânem la trădare și mergem către ziua de miercuri. Iașul are în sfârșit buget, și pentru asta cineva a trebuit să trădeze. Bugetul Iașului a fost aprobat, după trei încercări, după ce Cezar Baciu, unul dintre consilierii USR PLUS a votat în favoarea amendamentelor propuse de PNL-istul Mihai Chirica. Ședința a durat de data aceasta 30 de minute, față de prima ședință care nu avea un rezultat nici măcar după 10 ore de dezbateri. Eh, aici s-a lăsat cu excluderi de partid și cu o rumoare la nivel de oraș.

Continuăm cu o contradicție, nu o trădare, sperăm. Cîțu versus Iohannis. Premierul a spus că masca nu se scoate înainte de 1 iunie și la scurt timp, președintele a anunțat că masca nu mai este obligatorie în exterior, începând din 15 mai, contrazicându-l tocmai pe premierul Cîțu.

