Vasile Conta și „Societatea Junimea” (I)

Profesor și avocat, fascinat de filozofia timpului său, Vasile Conta își desăvârșea nu numai o carieră strălucită în domeniul juridic, dar era perceput de contemporanii săi ca făcând parte de drept din „elita intelectuală” a vremii. Dincolo de categoria socială din care făcea parte, Conta a fost integrat în subtilul mecanism de punere în valoare, de transformare a autorității simbolice (auctoritas) în putere (potestas), pe care Junimea culturală l-a realizat.

După cum am mai arătat și altă dată, în „Albumul Junimii”, înființat în 1878, Vasile Conta este trecut la poziția 50, având ca an de intrare în Societate 1873. Este foarte probabil ca el să fi devenit membru al Junimii în primăvara lui 1873, când prelegerile la universitate îi aduseseră o oarecare notorietate, la recomandarea vechiului său prieten V. Tasu, membru activ în acea perioadă a Societății și cel care îl adusese la Junimea, cu un an înainte, și pe George Panu.

Din nefericire, procesele verbale păstrate ale ședințelor Junimii, întocmite de A.D. Xenopol și editate de Torouțiu, nu menționează pentru anul 1873 decât două ședințe, pe 7 și 13 septembrie, unde Conta nu figurează printre participanți. Cu toate acestea, având în vedere faptul că din acel an va petrece aproape toate iernile în Italia, este de presupus că activitatea sa în cadrul Junimii nu a fost extrem de susținută în această perioadă, ceea ce ar explica, poate, și confuzia lui George Panu care scrie în Amintiri de la Junimea: „De multe ori în acest timp [toamna lui 1872-1873, n.n.] îl îndemnasem ca să vină la Junimea. Refuzase. (…) Am fost foarte mirat când am auzit la Paris [între 1874-1876 Panu beneficiază de o bursă oferită de Maiorescu, care era Ministrul Instrucțiunii, n.n.] că Conta s-a dus la Junimea, probabil fiindcă dl. Maiorescu stătea în București”i.

Ceea ce trebuie remarcat de la bun început atunci când analizăm relația lui Conta cu „Societatea Junimea” este faptul că, în cea mai mare parte, această legătură este mai degrabă pusă în evidență de informații care ne-au parvenit prin intermediul memorialisticii, decât prin izvoare istorice de primă mână. În acest caz, relatările referitoare la atmosfera, la oamenii, la temele de discuție, la adversarii Junimii etc., sunt precumpănitoare față de consemnările seci, lipsite de patos sau de subiectivism. De aceea, este imperios necesar ca informațiile despre Conta furnizate de junimiști, care și-au amintit, uneori la mare distanță de timp, diverse episoade unde este și el consemnat, să le filtrăm critic și comparativ. Practic, relația lui Conta cu grupul diriguitor, inserția sa în mecanismul junimist, participarea la ședințe sau prelegerile publice organizate de societate trebuie cântărite și analizate în funcție de sursele care confirmă sau diseminează informații despre aceste subiecte.

Din materialul documentar cercetat în cazul său, referirile directe la Junimea sunt puține. Una din cele mai clare surse referitoare la activitatea lui Conta în cadrul societății este scrisoarea sa către Iacob Negruzzi, trimisă la 8 decembrie 1875, din Napoli, prin care anunță trimiterea ultimei părți a Teoriei fatalismului. În această scrisoare, Conta confirmă, indirect, că a citit în cadrul întâlnirilor din casa lui Vasile Pogor (Maiorescu era la București, ministru al Instrucțiunii și deci nu s-ar fi putut ține ședințele la el) o parte din material: „Eu voi avea satisfacțiunea triumfală de a vă fi dovedit (urbi et orbi) că și articolul meu are un sfârșit ca toate lucrurile de pe lumea asta”.

Despre această lectură (petrecută, probabil, la începutul lui septembrie 1875, pentru că publicarea articolului începe în numărul din septembrie al Convorbirilor pentru a se termina în martie 1876) nu avem decât o relatare a lui Minar care afirmă: „Primul capitol al studiului lui Conta n-a dat naștere la nici o discuție, căci majoritatea membrilor din Junimea nu erau familiarizați cu astfel de probleme”. Acesta vorbește în continuare despre faptul că doar Eminescu ar fi dorit să cunoască continuarea studiului, fiind în consecință – pretinde Minar – invitat acasă la Conta, unde „cele câteva ceasuri au trecut ușor”, iar gândul poetului care asculta fermecat „părea înaripat spre alte lumi”. Minar lasă să se înțeleagă că aceste informații le-ar fi scris Eminescu într-o scrisoare către Veronica Micle pe care ar fi văzut-o, fără însă a indica o sursă exactă, ceea ce ne ridică, în general, mari semne de întrebare asupra veridicității datelor oferite de el.

După cum relatează și Ana Conta Kernbach în biografia care i-a consacrat-o fratelui său, „cu Eminescu prietenia a rămas mult mai ceremonioasă. Mi-aduc bine aminte de marele nostru poet, cum l-am văzut întâia dată. M-au izbit pletele lui negre, prea unsuroase, după părerea noastră a copiilor, șuba enormă cu guler de vulpe, și ochii lui grozavi de negri”. Având în vedere faptul că, la Iași, Conta a locuit tot timpul împreună cu familia, în Casele Columb de pe Sărărie, foarte aproape de Bojdeuca lui Creangă, firește că mărturia surorii sale poate proba o posibilă vizită acasă la Conta. Totuși, e greu de crezut că între ei exista deja o relație atât de apropiată în 1875, iar Minar pretinde că ar fi existat o corespondență încă din perioada studiilor în străinătate. Pare mult mai probabil ca legăturile lor să fi fost mai strânse în 1877, când, în primăvară, Eminescu scrie la „Curierul de Iași” o serie de articole despre prelegerile lui Conta și despre volumul său apărut în Belgia, pentru ca la sfârșitul anului să demisioneze de la Curier și să plece la începutul anului 1878 la București, la „Timpul”. În 1875, dimpotrivă, din tonul scrisorii amintite către Iacob Negruzzi, precum și din formulări fără echivoc de tipul „dar cel puțin aceasta te va învăța de altă dată minte să mă mai invitezi să scrie și eu ceva în Convorbiri”, e limpede că prezența lui Conta la întâlnirile junimiștilor fusese nesemnificativă până atunci. Totuși, faptul că la scurt timp după ce se termină serialul dedicat Teoriei fatalismului (în martie), „Convorbirile literare” îi vor publica (tot în serial) Teoria ondulațiunii universale (din iunie 1876 până în noiembrie 1877), arată că începea să fie prețuit în cercurile junimiste (fie doar și de Negruzzi, Eminescu, Pogor, Tasu, Lambrior sau Creangă) și că ascensiunea sa în rândul „elitei intelectuale” ieșene era fără echivoc. (Continuare în Ziarul de Iași din 16 aprilie)

iÎn alt loc afirmă: „Conta a intrat la Junimea în 1876”, însă este binecunoscut faptul că „Amintirile” sale, scrise după aproape 30 de ani de la desfășurarea evenimentelor, oferă o foarte sugestivă imagine de ansamblu, pun elocvent în evidență atmosfera și direcțiile generale, dar conțin și o mulțime de erori sau inexactități.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video