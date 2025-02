Vasile Miriuță: „Cu Slobozia nu ajunge sută la sută! Trebuie să ne autodepășim!”

Principalul subiect abordat a fost partida pe care Poli o va disputa duminică, la Clinceni, cu Unirea Slobozia.

Gîndurile sărbătoritului

Conferința a fost deschisă de Ștefanovici. „Dacă vom avea aceeași determinare și atitudine pe care am avut-o în ultimele două meciuri, cu siguranță ne vom întoarce la Iași cu cele trei puncte. În ultimele două meciuri, atitudinea și determinarea au venit și de la Mister, și de la noi. Personal, cel mai mult îmi doresc să ne salvăm de la retrogradare și să fac parte din lotul național under 21” a spus fotbalistul, care a mai precizat că „pot să joc și fundaș stânga, și bandă.

Miriuță: „ Nu ajunge sută la sută!”

Antrenorul a completat spusele jucătorului: „Ne așteaptă un meci foarte greu. Îmi place echipa lui Mihalcea. O echipă arțăgoasă, are rărutate, aleargă mult. Asta trebuie să facem și noi duminică, pentru că va fi un meci de luptă, care pe care, cum a fost și cu CFR acasă, la ultimul meci. N-ajunge sută la sută pentru a nu impune cu Unirea Slobozia, trebuie să ne autodepășim”.

„Greul acum începe”

Miriuță s-a referit și la condițiile de joc: „Sută la sută terenul va fi tare, am văzut că noaptea vor fi -12 grade. Trebuie să fim disponibili la sacrificiu, la efort, să arătăm ca echipă. Suntem pe drumul cel bun, dar nu am rezolvat nimic până acum. Am luat două puncte în ultimele două partide, dar greul acum începe, pentru că jucăm cu contracandidatele cu care ne batem pentru salvare. Campionatul începe acum, cu Slobozia, Ce a fost cu U Cluj și CFR Cluj în ultimele două etape sunt bonusuri”.

Atmosferă bună la vestiar

Șeful băncii tehnice ieșene a adăugat: „ Slobozia e o echipă bună, agresivă, așa cum trebuie să fim și noi. Trebuie să scoatem maximum din această partidă, pentru că nu avem voie să pierdem, să se distanțeze de noi. Atmosfera e bună la vestiar, băieții încep să fie uniți, încet-încet se formează o echipă. Eu doar îi ajut, ei trebuie să creadă în ei. Îmi doresc să deschidem și noi scorul, să vedem cum evoluează meciul. Trebuie să ne organizăm mai bine”.

Un nou debut la Poli

Miriuță a recunoscut că în apărare va miza pe un nou jucător, Boben, care-i va lua locul lui Samayoa:

„Matija Boben e pregătit să debuteze duminică, trebie să-l ajutăm să se integreze. Voi miza pe Boben sută la sută, mai ales că Samayoa e suspendat, la fel ca Ispas și Camara. Dintre noii veniți, sper ca Skuka să fie apt. Ceilalți nu cred că pot mai mult de 20 de minute la ora actuală”.

Disputa de duminică, din antepenultima etapă a sezonului regulat al Ligii I de fotbal, dintre Unirea Slobozia și ACSM Politehnica Iași, va începe la ora 15:00.

